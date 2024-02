Grenzübergang: Fahrer umfährt Warteschlange – Reisende reagieren (VIDEO)

Lange Wartezeiten und nervöse Fahrer prägen das Bild am Grenzübergang Velika Kladusa – Maljevac. Ein Vorfall mit einem slowenischen Fahrer, der die Warteschlange umfahren hat, sorgt für zusätzliche Aufregung.

Am Grenzübergang Velika Kladusa – Maljevac bleibt die Situation angespannt. Lange Wartezeiten und nervöse Fahrer sind an der Tagesordnung. Ein Vorfall mit einem slowenischen Fahrer, der die Warteschlange zur Grenze umfahren hat, hatte am Sonntag für zusätzlichen Unmut gesorgt.

Der Fahrer hat sich dazu entschieden, die Schlange zur Grenze zu umfahren. Dies führte zu einem verbalen Streit zwischen ihm und einem weiteren Reisenden. In Bosnien und Herzegowina ist das Überholen der Schlange ohne Polizeierlaubnis strafbar und kann mit einer Geldstrafe von 100 KM geahndet werden. Zudem kann das Fahren verboten werden. Ob der slowenische Fahrer einen triftigen Grund für sein Verhalten hatte und ob er die Erlaubnis der Polizei zum Überholen der Schlange erhalten hat, ist derzeit noch unklar.

Laut dem Portal GPMaljevac.COM hat sich der Fahrer gemeldet. Er behauptet, nicht zum Grenzübergang Maljevac gefahren zu sein, sondern hatte geplant, die Schlange zu umfahren um nach Bosanski Petrovac weiterzufahren.