Große Änderung bei Peppa Wutz: Schorsch bekommt ein Hörgerät (VIDEO)

Der kleine Bruder von Peppa bekommt ein Hörgerät: In der 11. Staffel der beliebten Zeichentrickserie wird Schorschs Hörschwäche Teil der Handlung.

Schorsch erhält Hörgerät

Ab März 2026 können Zuschauer von „Peppa Wutz“ eine bedeutsame Entwicklung im Leben des kleinen Schorsch miterleben. In der 11. Staffel der beliebten Kinderserie wird Peppas jüngerer Bruder mit einer mittleren Hörschwäche diagnostiziert und erhält sein erstes Hörgerät. Die neuen Episoden, die ab dem 2. März auf Super RTL zu sehen sein werden, beginnen mit der Folge „Hörtest“, in der die Familie während einer Routineuntersuchung von Schorschs eingeschränktem Hörvermögen erfährt.

In den nachfolgenden Geschichten begleiten die Zuschauer den kleinen Schorsch dabei, wie er mit Unterstützung einer Audiologin die Welt der Klänge neu entdeckt. Von plätschernden Pfützen bis zum Klingeln des Eiswagens – die Serie zeigt einfühlsam, wie der Junge seine akustische Umgebung wahrnimmt. Ein besonders berührender Moment ereignet sich, wenn Schorsch erstmals den Namen seiner Schwester Peppa ausspricht.

Bereits einen Monat früher, am 6. Februar 2026, werden auf YouTube spezielle Videos veröffentlicht, die Einblicke in Schorschs Alltag vor seiner Diagnose gewähren. Darunter befindet sich auch eine Episode aus seiner Perspektive, die zeigt, mit welchen Herausforderungen er konfrontiert wird und wie er diese – stets mit der Hilfe seiner großen Schwester Peppa – meistert.

Inklusive Darstellung

Die Zeichentrickserie hat bereits in der Vergangenheit diverse Figuren eingeführt, darunter Mandy Maus im Rollstuhl und Penny Eisbär mit ihren zwei Müttern. Mit Schorschs Hörschwäche erweitert die Produktion ihre inklusive Darstellung um einen weiteren Aspekt, der die Vielfalt der kindlichen Lebenswelten widerspiegelt.

„‚Peppa Wutz‘ begleitet seit über zwei Jahrzehnten Familien weltweit mit ihren Geschichten. Die Weiterentwicklung von Schorsch bereichert die Erzählung und öffnet ein neues Themenfeld“, erklärt Esra Cafer, Senior Vice President für Franchise-Strategie und -Management im Vorschulbereich und Mode bei Hasbro. „Aus Peppas wissbegierigem kleinen Bruder wird eine selbständige Figur mit eigener Stimme und individuellen Erfahrungen.“ „Dabei bleibt die Serie ihren Grundwerten treu: Freude, Entwicklung und Selbstvertrauen stehen im Mittelpunkt und vermitteln Kindern, dass in Peppas Welt jeder seinen Platz hat.“

Authentische Beratung

Um eine authentische Darstellung zu gewährleisten, kooperierte Hasbro bei der Entwicklung des neuen Handlungsstrangs mit der National Deaf Children’s Society. Die Organisation stellte Richtlinien zur Darstellung von Hörschwäche bereit und lieferte Fachinformationen zu verschiedenen Formen von Hörbeeinträchtigungen sowie zu Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

Zusätzlich wurde die Produktion von Camilla Arnold begleitet, einer gehörlosen Produzentin und Drehbuchberaterin, die durch ihre Mitarbeit an Produktionen wie „See Hear“ (BBC), „Chelsea Detectives“ (Acorn TV) und „Bridgerton“ (Netflix) bekannt ist. Sie beriet das Team hinsichtlich Sprache, Tonfall und der authentischen Darstellung von Familiensituationen für das Vorschulpublikum.

„Weltweit leben etwa 34 Millionen Kinder mit Hörbeeinträchtigungen, doch ihre Geschichten finden in den Medien selten Gehör. Dabei ist ihre Repräsentation essenziell, und für betroffene Kinder ist es von fundamentaler Bedeutung, ihre Erfahrungen positiv auf dem Bildschirm gespiegelt zu sehen“, betont George Crockford, Geschäftsführer der National Deaf Children’s Society.

„Die Figur des hörgeschädigten Schorsch bringt die Erfahrungen der Gehörlosen- und Schwerhörigen-Gemeinschaft mit großer Authentizität zum Ausdruck. Das Resultat ist eine Erzählung, die Selbstvertrauen, Neugier und Zugehörigkeit in den Mittelpunkt stellt“, ergänzt Camilla Arnold.

Die thematische Erweiterung findet auch Eingang in die Produktwelt: Als erstes Spielzeug, das Schorsch mit seinem Hörgerät darstellt, bringt Hasbro die „Peppa Pig“-Witz- & Singspaß Schorsch-Figur auf den Markt.