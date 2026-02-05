„Bin kein Mann!“: Imane Khelif ist bereit für einen Geschlechtertest vor Olympia

Nach der Geschlechterdebatte in Paris zeigt sich Olympiasiegerin Imane Khelif kämpferisch. Die Boxerin enthüllt Details zu Hormonbehandlungen und blickt Los Angeles 2028 entgegen.

Imane Khelif, die algerische Box-Olympiasiegerin, will sich vor den Spielen 2028 in Los Angeles einem Geschlechtertest des Weltverbands World Boxing unterziehen. Die Goldmedaillengewinnerin betont dabei ihre natürliche weibliche Identität: „Ich bin einfach so. Ich habe nichts unternommen, um das zu ändern, wie mich die Natur geschaffen hat“, sagte Khelif in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L’Équipe. Dem bevorstehenden Test blickt sie gelassen entgegen: „Deshalb habe ich keine Angst. Wenn ich mich für die nächsten Spiele einem Test unterziehen muss, werde ich das tun.“

Während der Sommerspiele in Paris stand Khelif gemeinsam mit der Taiwanesin Lin Yu-ting im Zentrum einer Geschlechterdebatte, die weit über den Boxring hinausging und gesellschaftspolitische Dimensionen annahm. Die Algerierin erläuterte nun, dass sie bereits vor den Spielen in Paris hormonell behandelt wurde.

Hormonbehandlung bestätigt

„Ich habe weibliche Hormone. Die Leute wissen das nicht, aber ich habe meinen Testosteronspiegel für Wettkämpfe bereits gesenkt. Ich bin von Ärzten umgeben, werde von einem Professor betreut und habe Hormonbehandlungen gemacht, um meinen Testosteronspiegel zu senken“, erklärte sie. „Für das Qualifikationsturnier für die Spiele in Paris, das in Dakar stattfand, habe ich meinen Testosteronspiegel auf null gesenkt.“

Die Boxerin reagierte auch auf kritische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser dürfe nicht die Wahrheit verdrehen, mahnte Khelif. „Ich bin keine Transsexuelle, ich bin ein Mädchen. Ich bin als Mädchen erzogen worden, ich bin als Mädchen aufgewachsen, die Menschen in meinem Dorf haben mich immer als Mädchen gekannt. Ich respektiere ihn, wenn er die Wahrheit respektiert.“

Olympische Zukunftspläne

Für die Zukunft hat die Olympiasiegerin klare Pläne. Khelif bekräftigte ihren Wunsch, bei den Spielen 2028 in Los Angeles anzutreten. „Nur weil ich als Profi kämpfe, verzichte ich nicht auf die Spiele 2028. Ganz und gar nicht. Ich möchte für Algerien bei den Spielen in Los Angeles boxen und die erste Sportlerin in der Geschichte Algeriens werden, die ihren Olympiasieg verteidigen kann.“