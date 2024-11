Großeinsatz in Klinik Favoriten: Baby entführt!

Ein dramatischer Vorfall in der Geburtenstation des Klinikums Favoriten in Wien sorgte am Donnerstagvormittag für großes Aufsehen. Berichten zufolge wurde ein Neugeborenes aus dem Zimmer seiner Mutter entführt, während diese vorübergehend abwesend war.

Als die Mutter in ihr Zimmer zurückkehrte und bemerkte, dass ihr Baby verschwunden war, schlug sie sofort Alarm. Das Klinikpersonal informierte umgehend die Polizei, die rasch mit einem groß angelegten Einsatz vor Ort eintraf, um das verschwundene Kind zu finden.

Umfangreicher Polizeieinsatz

Die Wiener Polizei hat mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen die Umgebung der Klinik abgesperrt und durchsucht intensiv das nähere Umfeld. Gegenüber der Tageszeitung „Heute“ bestätigte die Polizei, dass bereits umfangreiche Ermittlungen im Gange sind, um den Aufenthaltsort des Babys ausfindig zu machen.

In einer Mitteilung appelliert die Polizei an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden, um zur schnellen Aufklärung des Falls beizutragen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Behörden mit Hochdruck an der Lösung des Falls arbeiten. Wie sich die Lage weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.