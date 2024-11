Achtung: Trickdiebe auf dem Wiener Rathausplatz

Während eines Bummels über dem Wiener Weihnachtsmarkt erlebten zwei Damen im Alter von 91 und 67 Jahren eine unangenehme Überraschung: Plötzlich wurden sie von einer unbekannten Flüssigkeit am Kopf getroffen. Ein Paar, das sich nahe hinter ihnen befand, trat heran und bot sofort Hilfe an.

Die Entdeckung des Diebstahls

Ohne aufgefordert zu werden, begannen ein Mann und eine Frau, die Haare und Mantelkragen der betroffenen Damen mit Tüchern zu reinigen. Was zunächst als hilfreiche Geste erschien, stellte sich später als listiges Ablenkungsmanöver heraus. Erst bei der Rückkehr ins Hotel bemerkten die Damen, dass die goldene Halskette der älteren Frau, deren Wert auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt wird, gestohlen worden war. Die beiden Damen alarmierten umgehend die Polizei, um den Diebstahl zu melden.

Ermittlungen eingeleitet

Das Landeskriminalamt Wien, speziell die Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Untersuchung übernommen und geht nun den Spuren dieses Vorfalls nach. Dieser Diebstahl verdeutlicht die Taktiken von Taschendieben, die durch raffinierte Ablenkung die Aufmerksamkeit ihrer Opfer steuern, um Diebstähle unbemerkt auszuführen.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die Vorsicht bei unerwarteten Hilfsangeboten in Menschenmengen und appelliert an Weihnachtsmarktbesucher, stets aufmerksam zu bleiben und auf ihre Wertsachen zu achten.