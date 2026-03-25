Großeinsatz in Wien: WEGA stürmt Wohnung bei Razzia

WEGA-Beamte, Einsatzfahrzeuge, Festnahmen – Wien-Floridsdorf erlebte einen Morgen, der Fragen aufwirft.

Früh am Mittwochmorgen, gegen 8.00 Uhr, rückten Spezialeinheiten in Wien-Floridsdorf an und durchsuchten mehrere Wohnungen. Der Einsatz erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien und wurde vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen durchgeführt. Im Zuge der Aktion kam es zu Festnahmen – nähere Angaben dazu macht die Polizei derzeit jedoch nicht.

Behörden schweigen

Einem Leser des Portals „Heute“ fiel die ungewöhnlich große Zahl an Einsatzfahrzeugen und WEGA-Beamten (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) vor Ort auf. Auf Anfrage des Portals teilte eine Sprecherin des Innenministeriums lediglich mit, dass es sich um laufende Ermittlungen handle. Sowohl der genaue Hintergrund des Einsatzes als auch die Zahl der Festgenommenen sind bislang nicht bekannt – die Behörden halten sich weiterhin bedeckt.