Großeinsatz: Tedi brennt komplett aus

Ein unerwartetes Inferno verwandelte das sonst so belebte Einkaufszentrum in Wörgl, Bezirk Kufstein, am Montag in ein Schauplatz der Zerstörung. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wobei die Spuren nicht auf einen technischen Defekt hindeuten, sondern eine Brandstiftung ins Spiel bringen.

Der Brand brach am Montag gegen 10 Uhr morgens aus, gerade als das Einkaufszentrum seinen Betrieb aufnahm. Die Freiwillige Feuerwehr Wörgl war schnell zur Stelle und konnte das Feuer nach einem zweistündigen Kampf gegen die Flammen erfolgreich löschen. Die heldenhaften Feuerwehrleute wurden dabei von zehn Polizeistreifen unterstützt, die für Sicherheit und Ordnung sorgten.

Im Zuge des Brandes wurde eine Frau mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist stabil, doch der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die potenziellen Gefahren, die ein solcher Brand mit sich bringt.

Zeugenaufruf

Die Polizei hat bereits am Dienstag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Sie bittet alle, die sich zur Zeit des Brandes im Einkaufszentrum aufgehalten oder Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, da ein technischer Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wurde. Dies lässt Raum für die Möglichkeit einer Brandstiftung.

Die Auswirkungen des Brandes auf das Einkaufszentrum und die umliegenden Geschäfte sind noch nicht vollständig abzuschätzen. Die Untersuchungen werden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, währenddessen bleibt das Einkaufszentrum geschlossen.