Großer Ärger am Balkan-Strand: „Schäme mich, Serbin zu sein!“

Eine Serbin wurde Zeugin einer widerlichen Szene am Strand in Griechenland und reagierte mit einem Post in einer Facebook-Gruppe. Das rief bei den Menschen stürmische Reaktionen hervor.

„Heute habe ich eine unglaubliche Szene gesehen. Am Strand waren Großvater, Großmutter, junge Mutter und ein 4,5-jähriges Mädchen. Sie sprechen Serbisch“, begann sie ihre Geschichte.

„Ich schwimme und irgendwann sagt das kleine Mädchen, dass sie kackt.“ Der Großvater gräbt eifrig mit einem Spaten ein Loch in den feinen Kies direkt neben dem Meer, das von den Wellen umspült wird. Und er sagt: ‚Hier, kacke hier, in das Loch?!?‘ Das Mädchen versucht es, aber sie kann nicht wegen der Wellen, die sie stören“, fuhr sie fort.

„Doch dann betritt Mama, die zehn Meter entfernt am Strand sitzt, die Szene.“, schreibt die Frau.

„Und sie hat ein Ersatzloch gegraben. Sie ruft das Kind, das Mädchen geht zu ihr, setzt sich auf das Loch und steht nach wenigen Augenblicken mit einem glückseligen Lächeln auf. Habe die Arbeit erledigt. Mom vergräbt eiskalt die Beweise. Lässig zündet sie sich eine Zigarette an, setzt ihre Brille auf und verliert ihren Blick in die Ferne. Gott schütze und behüte. Ich schäme mich, aus Serbien zu kommen. So viel“, beendete sie ihre Geschichte.

Natürlich sorgte diese Szene für viele Kommentare bei den anderen Mitgliedern der Gruppe.

„Ja, so etwas habe ich schon oft gesehen. Ich habe auch betrunkene Kinder gesehen, die es nach einer Nacht am Strand taten (ich habe seitdem nicht mehr im Sand gelegen). An einem Strand in Sarti lässt der Besitzer des Cafés die Hunde am Strand ihr Geschäft machen.“, teilte ein Mitglied mit.

„Was sie getan haben, ist unkultiviert … Aber ich würde niemals sagen, dass ich mich dafür schäme, aus Serbien zu kommen.“ (Nicht-)Kultur hat keine Nation, jeder ist ein Individuum für sich“, fügte ein anderer hinzu.

„Hier bin ich in Bulgarien und ich kann Ihnen sagen, dass wir angesichts des Verhaltens der englischen und bulgarischen Kinder leicht geschockt sind … während die Eltern alles unterstützen und ermutigen. Ich werde keine Details nennen, weil es nicht mein Stil ist und auch nicht der Grund für den Kommentar. Also hört auf damit! Überall gibt es unkultivierte und primitive Menschen. Meine persönliche Meinung, wenn ich alles zusammenzähle und abziehe, ist, dass wir uns als Gäste so verhalten, dass sich andere davon eine Scheibe abschneiden können. Das interessiert sie leider nicht“, lautete die dritte Meinung.

„Ich war vor ein paar Jahren entsetzt, als ich sah, dass einige Frauen (um die 40) im seichten Wasser saßen, sich vor uns allen Beine und Leisten einseiften und sich eiskalt rasierten und die Nägel schnitten. Widerlich.“, war eine andere Erfahrung.

„Ich habe mich auf Euböa so geschämt… am Strand steht auf Serbisch ‚Bitte keinen Müll liegen lassen‘. Von den verschiedenen Leuten, die kommen, sind wir also die Schlimmsten“, fügte die Frau hinzu.

„Die Griechen sind leider auch nicht kultiviert! Ich habe ein kleines Kind und ich hätte sicher nie gedacht, dass es überhaupt an den Strand pinkeln sollte, dafür gibt es eine lokale Restauranttoilette, geschweige denn zu kacken, aber es gibt überall unkultivierte Menschen. Sie wären überrascht, wie arrogant andere Nationen sind, manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass wir übertreiben, wie sehr wir uns um alles kümmern“, meint ein Mitglied.

„Die sind noch gut. Vor ein paar Tagen in Nei Pori hat ein Vater das Kind ins Meer kacken lassen. Ich war wirklich wütend.. was für eine schlechte Kultur“, sagte eine ähnliche Erfahrung.

Interessant ist übrigens, dass eine Stadt in Spanien hohe Bußgelder für das Urinieren im Meer oder am Strand einführte. Der Stadtrat von Vigo in Galizien kündigte an, dass jeder, der im Meer oder am Strand seinen Stuhlgang hinterlässt, mit einer Geldstrafe von rund 750 Euro belangt wird.