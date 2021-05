Großväter dieser zwei Weltstars tranken zusammen in den 60ern in Kosovo

Die Großväter zweier Weltstars aus dem ehemaligen Jugoslawien saßen und tranken schon in den 60ern zusammen in der Stadt Peja. Wisst ihr um welche Stars es sich hierbei handelt?

Ein unglaublich interessanter Schnappschuss ist aufgetaucht: Auf dem Foto zu sehen sind zwei junge Männer namens Seit Lipa und Besim Sahatçiu. Sie sitzen in einer Bar in den 60er Jahren in der Stadt Peja im ehemaligen Jugoslawien. Heute ist Peja eine Stadt im Westen des Kosovo. Besonders ist dieses Bild, weil die zwei Herren die Großväter von zwei Weltstars sind, nämlich Dua Lipa und Rita Ora. Das jetzt schon historische Bild geteilt hat Dukagjin Lipa, Dua Lipas Vater und Sohn von Seit, auf seinem Instagram-Profil.

Dua Lipa und Rita Ora (Fotos:MTV UK, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons/Warner Music New Zealand, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons)

Rita Ora wurde im Jahr 1990 in Pristina geboren. Im Jahr 1991 floh ihre Familie aus dem Kosovo nach England. Dua Lipas Eltern lebten auch in Pristina bis sie Mitte der 90er vor dem Milosevic Regime flohen und ebenso nach Großbritannien emigrierten. Ritas Großvater Besim Sahatçiu war ein Film-, Fernseh- und Theaterregisseur, und Duas Großvater Seit Lita, ein Historiker und Intellektueller. Der 2005 verstorbene Besim war auf seinem Gebiet hoch angesehen und wurde 2018 vom kosovarischen Kulturministerium posthum mit einem Lifetime Achievement Award für Kinematographie ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde auch eine Straße in der Stadt Pristina nach ihm benannt. Seit Lipa verstarb 1999 und war als Leiter des kosovarischen Instituts für Geschichte von 1990 bis 1995 auch sehr bekannt.

Fans weltweit waren begeistert von der Herkunfts-Verbindung, die Rita und Dua teilen und kommentierten die Ähnlichkeiten, die die Star mit ihren Großvätern gemeinsam haben. Vor allem die markanten Augenbrauen von Dua und Seit verraten, dass sie Familie sein müssen, so die Fans.