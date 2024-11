Grüne raus: Nehammer und Babler verhandeln mit NEOS

In der politischen Landschaft Österreichs hat sich ein bedeutender Wandel vollzogen. Die NEOS wurden als neuer Koalitionspartner der Regierungspartei gewählt, während die Grünen überraschend ausgeschlossen wurden.

Grüne nicht in zukünftiger Regierung

Nach vier Sondierungsrunden zwischen der ÖVP und der SPÖ zeichnen sich die Konturen einer möglichen Regierungskoalition ab. SPÖ-Chef Andreas Babler erklärte, Ziel sei eine „Regierung der konstruktiven Kräfte“. ÖVP-Chef Karl Nehammer bekräftigte, dass Österreich vor großen Herausforderungen stehe, die mit einem breiten und stabilen Bündnis bewältigt werden müssten. Eine Einbindung der Grünen in die Regierung schloss er klar aus. Stattdessen soll eine schnelle und ernsthafte Annäherung zwischen ÖVP und SPÖ stattfinden, um möglicherweise bald in konkrete Koalitionsverhandlungen einzutreten.

NEOS als neuer Partner

Die Entscheidung, die NEOS in die Regierung zu holen, wird von vielen als strategischer Schachzug der regierenden Partei gesehen, um ihre politische Basis zu erweitern und neue Wählergruppen anzusprechen. Die NEOS sind bekannt für ihre wirtschaftsliberalen Positionen und könnten in der neuen Regierung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Reformen spielen.

Ziele und Schwerpunkte für die Regierungsarbeit

Beide Parteien definierten bei den Gesprächen ihre inhaltlichen Schwerpunkte. Nehammer betonte die Bedeutung einer Standortpolitik, die „Wachstum“ und „Wohlstand“ fördern soll. Zudem sprach er sich für eine „restriktive“ Migrationspolitik sowie gezielte Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen aus. Babler legte den Fokus auf die Themen bezahlbares Wohnen und Leben sowie die „klimafitte Transformation“ des Standorts, die als „Zukunftsgarantie“ dienen solle. Auch ein funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem wurde von beiden als zentrale Aufgabe der kommenden Regierung betrachtet.

Breites Bündnis zur Überwindung gesellschaftlicher Spaltung

Nehammer und Babler streben eine Koalition an, die eine breite Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert und gegen Radikalität und gesellschaftliche Spaltung vorgeht. Nehammer formulierte den Anspruch, ein „Bündnis der Vernunft“ zu schaffen, das die politische Mitte stärkt und nah an den Bedürfnissen der Bürger orientiert ist. Auch Babler betonte die Notwendigkeit einer breiten Mehrheit und betonte, dass die Vielfalt der Perspektiven zu besseren Lösungen führen könne. Beide Seiten signalisierten dabei Offenheit für das liberale NEOS-Team um Beate Meinl-Reisinger, das sich als Partner für eine Reformregierung anbietet.

Budgetäre Herausforderungen

Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund budgetärer Herausforderungen statt. Der Fiskalrat prognostizierte kürzlich ein Defizit von 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das laufende Jahr. Eine eigens eingerichtete Expertengruppe der ÖVP und SPÖ analysiert diese Zahlen, und durch den Einbezug von NEOS werden diese Informationen nun auch mit den Liberalen geteilt. Neben Parteiobfrau Meinl-Reisinger sind führende NEOS-Vertreter wie Claudia Gamon und Christoph Wiederkehr aktiv an den Gesprächen beteiligt.

Reaktionen auf den Ausschluss der Grünen

Der Ausschluss der Grünen hat in der politischen Landschaft für Aufsehen gesorgt. Viele Unterstützer der Grünen zeigen sich enttäuscht über diese Entwicklung, da sie in den letzten Jahren wichtige Themen wie den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit vorangetrieben haben. Die Opposition kritisiert diesen Schritt scharf und warnt vor möglichen Rückschritten in diesen Bereichen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die neue Koalition auf die politischen Entscheidungen in Österreich auswirken wird.