Grüne Revolution im Stahlwerk: Bosnier erhält prestigeträchtigen Innovations-Award

Mit digitaler Innovation und Umweltbewusstsein erobert ein Österreicher mit bosnischen Wurzeln die Metallindustrie – und erhält dafür höchste Anerkennung.

Ein Österreicher mit bosnischen Wurzeln revolutioniert die Metallindustrie: Mirnes Berbic wurde für seine bahnbrechende Arbeit am Österreichischen Gießerei-Institut (ÖGI) mit dem renommierten ACR Innovation Award 2025 ausgezeichnet. Sein Projekt “DiGiPro – Digital to the Green Foundry” verbindet digitale Technologien, 3D-Druck und umweltfreundliche Verfahren bei der Herstellung von Metallkomponenten.

Auf die Leistung des Wissenschaftlers machte Dr. Edhem Custovic aus Tuzla aufmerksam, der von Melbourne aus regelmäßig über internationale Erfolge von Bürgern aus Bosnien und Herzegowina berichtet. Custovic hebt besonders hervor, wie das DiGiPro-Projekt zeigt, dass Innovation und Umweltschutz keine Gegensätze sein müssen.

Revolutionäre Messtechnik

Berbic und sein Team haben eine weltweit einzigartige Plattform entwickelt, mit der erstmals Emissionen und das Verhalten von Gießereikernen (Sandformen für Metallguss) nach einheitlichen Standards gemessen werden können. “Diese Kombination ermöglicht es uns, die Kerne nicht nur funktional, sondern auch ökologisch zu optimieren”, erläutert Berbic. Sein Ansatz könnte einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz in der Schwerindustrie leisten.

Internationale Anerkennung

In seiner Würdigung betont Custovic, dass die Auszeichnung einmal mehr zeige, wie Bosnier und Herzegowiner weltweit bedeutende Spuren in Wissenschaft und Industrie hinterlassen.

“Herzlichen Glückwunsch an Mirnes zu diesem außergewöhnlichen Erfolg – wir sind stolz auf deinen Beitrag zu Wissenschaft, Technologie und eine nachhaltige Zukunft”, so Custovic über den Ingenieur mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln.