Gruppenvergewaltigung: Mädchen von fünf Syrern missbraucht

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer Minderjährigen in Heinsberg sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei in Heinsberg führt aktuell Ermittlungen zu einem schwerwiegenden Sexualdelikt durch. Eine minderjährige Person wurde laut Behördenangaben am Sonntagabend mutmaßlich Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft Aachen bestätigt, dass fünf Tatverdächtige im Alter von 17 bis 26 Jahren unter Verdacht stehen. Die Beschuldigtengruppe setzt sich aus Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen zusammen, die allesamt syrischer Herkunft sind.

Festnahme der Verdächtigen

Wie die BILD berichtet, soll das Opfer mit einem der Verdächtigen bekannt gewesen sein. Vier Tatverdächtige konnten unmittelbar nach der Tat festgenommen werden, während sich der fünfte Mann später selbst den Behörden stellte. Sämtliche Beschuldigte befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungsbehörden arbeiten weiterhin an der Aufklärung des Falls. Aus taktischen Gründen hält sich die Staatsanwaltschaft mit weiteren Details zu Tatumständen oder möglichen Motiven derzeit zurück.

