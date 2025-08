⇢ Bosnien-Herzegowina beschäftigt immer mehr ausländische Arbeitskräfte!



Nach dem Berufungsgericht von Bosnien und Herzegowina sein erstinstanzliches Urteil bestätigt hatte, wandte sich der Präsident der Republika Srpska (serbische Teilrepublik), Milorad Dodik, mit scharfer Kritik an die Öffentlichkeit. Das Gericht hatte ihn zu einem Jahr Haft und einem sechsjährigen Amtsverbot verurteilt.

„Diese Entscheidung kommt nicht überraschend“, erklärte Dodik. „Nach dem Dayton-Abkommen (Friedensvertrag 1995) und der Verfassung von Bosnien und Herzegowina existieren weder eine Staatsanwaltschaft noch ein Gericht auf gesamtstaatlicher Ebene, geschweige denn ein Hoher Repräsentant. Das Gericht hat völlig ignoriert, dass ich das betreffende Dekret vor Inkrafttreten der fraglichen Entscheidungen unterzeichnet habe. Dies ist eine rein politische Entscheidung.„

Das Gericht von Bosnien und Herzegowina sei ein politisches Instrument, das gezielt in das politische Leben eingreife. „Sie haben die vierte Amtszeit abgeschafft und sie jemandem zugesprochen, der aus dem Nichts aufgetaucht ist. Dabei werden Delegierte ausschließlich von der Nationalversammlung gewählt. Es ist offensichtlich, dass das politische Sarajevo genau dieses Ergebnis angestrebt hat.“

Angriff auf die RS

Der RS-Präsident betonte, man habe ihn zum Hauptschuldigen für sämtliche Probleme erklärt. „Der Kern der Sache ist, dass Christian Schmidt angekündigt hat, jeder, der ihn nicht respektiert, werde im Gefängnis landen. Wenn wir das akzeptieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle hier Anwesenden an die Reihe kommen. Dies ist ein Angriff auf die Republika Srpska! Ich habe kein gesetzlich definiertes Verbrechen begangen, und dieses von Schmidt konstruierte Vergehen erkenne ich nicht an.“

Hinter dem Angriff auf ihn stehe die EU, die nach irgendeinem Erfolg suche, nachdem sie Niederlagen von der Ukraine bis zu Zollfragen erlitten habe. „Dies ist der politische Wille der Mächtigen. Ich werde auf das hören, was das Volk sagt. Man belastet mich nur, weil ich Schmidt nicht gefalle. Dies dient ausschließlich der Beseitigung der Republika Srpska, und das wird nicht aufhören, egal was ich tue.“

Es sei offensichtlich, dass ein neuer Dualismus zwischen der RS und Bosnien und Herzegowina geschaffen wurde. „Man kann nicht einmal eine minimale Akzeptanz der gesamtstaatlichen Institutionen erwarten, während Ausländer bequem ihre Telefone ausschalten können, wenn es um Gespräche mit uns geht. Ich persönlich lehne sie ab und rate das auch meinen Mitarbeitern. Wir werden vorsichtig agieren, aber wir haben durchaus Alternativen.“

Dodiks Reaktion

Dodik behauptete, alle Richter, die ihn verurteilt hätten, seien Muslime. „Sie wollen mich politisch ausschalten, obwohl sie wissen, dass das Urteil vor höheren Menschenrechtsgerichten leicht aufgehoben werden könnte. Ich rufe das Volk auf, Ruhe zu bewahren und sich um die Republika Srpska zu versammeln. Ich danke der PDP, die erklärt hat, nicht an Wahlen teilzunehmen, falls diese ausgeschrieben werden.“

Er betonte: „Solange ich Präsident bin und mein Amt niederlege, wird es keine Wahlen geben. Ich fordere auch den Einsatz der Polizei, um Abstimmungen zu verhindern – sie können außerhalb der Republika Srpska abstimmen.“

Die RS müsse reagieren, da eine große Gefahr über der serbischen Entität schwebe, warnte Dodik. „Sie greifen die stärksten politischen Persönlichkeiten an und werden später zu anderen übergehen. Von der Opposition erwarte ich nichts, außer dass sie sich an dem Geschehenen erfreut. Ich erwarte die Unterstützung Serbiens, werde mich an Russland wenden und Briefe an die neue amerikanische Regierung schreiben.“

Dies hänge mit den muslimischen Bestrebungen zusammen, in Bosnien und Herzegowina zu dominieren. „Den Serben in der RS sage ich: Wenn ihr nicht zur Besinnung kommt, werdet ihr in fünf Jahren einen Exodus erleben und kein politisches Volk mehr sein.“

Die Bevölkerung brauche jedoch nichts zu befürchten, betonte er. „Es wird kein Schuss fallen. Unsere größte Stärke ist die Einheit. Nach sechs Jahren, wenn ich zu den Wahlen zurückkehre, werde ich mit einer anderen Plattform antreten. Aber ich hoffe, dass es bis dahin kein Bosnien und Herzegowina mehr geben wird – zumindest kein Gericht und keine Staatsanwaltschaft.“

Zuvor hatte Dodiks Anwalt Goran Bubic mitgeteilt, dass sie telefonisch über das Urteil informiert worden seien. „Wir haben Gerechtigkeit erwartet, leider haben wir Ungerechtigkeit bekommen. Das Rechtsteam des Präsidenten wird alle verfügbaren Rechtsmittel ausschöpfen und eine einstweilige Verfügung beantragen, um die Vollstreckung des Urteils bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts auszusetzen.“

Zeljka Cvijanovic erklärte, der Prozess sei politisch inszeniert und manipuliert gewesen. „Dies ist eine politische Entscheidung, und natürlich beinhalten politische Entscheidungen politische Qualifikationen. Ich möchte betonen, dass wir eine Lösung haben, und ich versichere den Menschen in der SNSD, dass wir die stärkste politische Organisation waren und bleiben werden, auch wenn weitere Kämpfe vor uns liegen.“

Der Präsident der Nationalversammlung der RS, Nenad Stevandic, sagte, man werde sich weder nervös machen noch unvorbereitet erwischen lassen. „Sie haben bisher unsere Sorge um die Wahrung des Friedens missbraucht, und dies zeigt erneut, dass ihnen der Frieden nicht wichtig ist. Dieses Urteil soll Konflikte in Bosnien und Herzegowina provozieren, aber wir sind klug genug, um zu gewinnen.“

Sie hätten Dodik seine aktuelle Popularität zum Verhängnis gemacht, betonte der Präsident der Nationalversammlung der RS.

Und fügte hinzu, dass alle zukünftigen Wahlsiege sicher seien.