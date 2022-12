Halbnackt: Nives Celzijus sendet Nachricht an kroatischen Verteidiger (VIDEO)

Nach Ivana Knoll, die mit ihrem Styling die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Katar auf sich zog und Fußballfans verzückte, sorgte auch die berühmte kroatische Sängerin und Model Nives Celzijus mit einem Video für Furore.

In den vergangenen Tagen sorgte sie mit einer Reihe aufreizender Fotos in den Farben Kroatiens für Aufsehen. Vor dem Halbfinalspiel der Kroaten gegen Argentinien veröffentlichte sie ein Video, in dem sie einen „Vatreni“ erwähnte.

Im Video, in dem sie ein kleines Kätzchen auf der Brust hält, schrieb Nives: „Er heißt Bosko, verteidigt aber wie Josko“, in Anspielung auf das tadellose Spiel von Josko Guardiol im Viertelfinalspiel.

Zum Video…