Hamas-Waffenarsenal in Wien entdeckt – Botschafter schlägt Alarm

Ein brisanter Fund erschüttert Wien: Ermittler entdeckten ein Hamas-Waffenlager, das für Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bestimmt gewesen sein soll.

Nach intensiven Ermittlungen hat die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Donnerstag ein Waffenlager der Hamas (palästinensische Terrororganisation) in Wien entdeckt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Terrororganisation diese Waffen nach Österreich eingeschleust hat, um möglicherweise Anschläge in Europa oder sogar auf österreichischem Boden zu verüben. Laut DSN waren nach bisherigem Ermittlungsstand vor allem israelische oder jüdische Einrichtungen in Europa als potenzielle Anschlagsziele vorgesehen.

Israelische Reaktion

Die israelische Botschaft in Wien reagierte mit einer deutlichen Stellungnahme auf den Fund: „Diese Entdeckung ist ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass die Hamas nicht nur eine Bedrohung für Israel und das jüdische Volk darstellt, sondern für uns alle.“ Die Hamas ist nicht nur eine regionale Gefahr, sondern ein integraler Bestandteil des globalen Netzwerks des Terrorismus, das überall dort zuschlagen will, wo Freiheit und Demokratie herrschen.

Gemeinsamer Kampf

Der israelische Botschafter David Roet betonte: „Nur wenn wir sicherstellen, dass solche Terrorgruppen dauerhaft entwaffnet werden und daran gehindert werden, ihre Kapazitäten wieder aufzubauen, können wir Sicherheit und Stabilität garantieren im Nahen Osten, in Europa und darüber hinaus.“

Abschließend unterstrich der Diplomat: „Wir stehen gemeinsam mit Österreich und unseren Partnern in ganz Europa im gemeinsamen Kampf gegen den Terror.“