Hansi Flick wird neuer Trainer beim FC Barcelona (VIDEOS)

Hansi Flick, der frühere Bundestrainer Deutschlands, nimmt eine neue Herausforderung an und schließt sich dem geschichtsträchtigen FC Barcelona als Cheftrainer an.

Diese Entscheidung folgt auf eine Zeit der Unsicherheit und Umstrukturierungen innerhalb des Vereins, welche zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Xavi, einer Ikone des Clubs, führte. Flick, der beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München bemerkenswerte Erfolge erzielen konnte, ist ab sofort bis Juni 2026 für die sportlichen Geschicke des katalanischen Giganten verantwortlich.

Kurswechsel nach turbulenter Zeit

Nachdem sein Engagement als Bundestrainer in einer enttäuschenden Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar endete, richtet Flick den Blick nach vorne. Seine Ernennung zum Trainer des FC Barcelona markiert ein neues Kapitel sowohl für ihn als auch für den Club, der mit finanziellen Schwierigkeiten und sportlichen Misserfolgen zu kämpfen hat. Flicks Erfolgsgeschichte in München, die ihm hochangesehene Titel wie den Champions-League-Sieg 2020 einbrachte, spielte dabei sicherlich eine bedeutende Rolle.

Die umstrittene Trennung von Xavi

Die Suche nach einem neuen Trainer gestaltete sich für Barcelona als turbulent und unvorhersehbar. Xavi, der erst im Januar seinen Abschied für das Ende der Saison ankündigte, schien zunächst bis 2025 weitermachen zu wollen. Doch seine öffentlichen Äußerungen zur finanziellen Lage des Vereins und der Wettbewerbsfähigkeit des Kaders führten zu erheblichen Spannungen mit der Clubführung, was letztlich zu seiner Entlassung führte.

Ein neues Kapitel für Flick und Barcelona

Mit der Verpflichtung von Flick, ermöglicht durch die Vermittlung seines Beraters Pini Zahavi und dessen Beziehung zu Barcelonas Präsident Joan Laporta, schlägt der Club ein neues Kapitel auf. Lothar Matthäus, ein ehemaliger Mitspieler von Flick und Rekord-Nationalspieler, zeigte sich überzeugt von der Eignung Flicks für den katalanischen Verein. Flicks Spielphilosophie, die sich durch offensives und attraktives Fußballspiel auszeichnet, passt zu den traditionsreichen Werten Barcelonas.

In Barcelona wird Flick auch auf bekannte Gesichter treffen, darunter Marc-André ter Stegen, Ilkay Gündogan, den er als Kapitän der Nationalmannschaft bestimmte, und Robert Lewandowski, mit dem er bereits in München zusammenarbeitete. Diese bekannten Beziehungen könnten eine schnelle Integration und die Umsetzung seiner Vision für den Club fördern.