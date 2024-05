U17-EM Viertelfinale: Österreich trifft auf Serbien

Das österreichische U17-Nationalteam, angeführt von Trainer Martin Scherb, steht nach einem beeindruckenden 4:0-Erfolg gegen Dänemark vor einer neuen Herausforderung. Die Freude über den deutlichen Sieg währte nur kurz, denn bereits am Mittwoch wartet mit dem UEFA U17-EURO-Viertelfinale in Larnaka gegen Serbien die nächste Bewährungsprobe.

Die Vorfreude im Team auf das bevorstehende Spiel ist groß. Sowohl Trainer Scherb als auch die Spieler sind sich der Bedeutung dieser Partie bewusst. „Ein Viertelfinale bei einer EURO zählt zu den Highlights in der Entwicklung junger Spieler. Sie sammeln dabei wertvolle Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau,“ so Scherb über die bevorstehende Begegnung.

Yanik Spalt, einer der zentralen Mittelfeldspieler, betont die Intensität und das hohe Tempo, das die Mannschaft bereits in den Gruppenspielen erlebt hat. Die Teilnahme an einer EM wird nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, und das Team tritt mit Stolz und Entschlossenheit in jedes Spiel.

Strategie & Konzentration

Österreich zeichnete sich in der Gruppenphase durch eine herausragende Defensive aus, ohne einen einzigen Gegentreffer zu kassieren. Gegen Serbien, ein Team, das durch Spielfreude und Aggressivität besticht, wird eine ähnlich disziplinierte und fokussierte Leistung angestrebt. „Wir möchten unsere Stärken in den Vordergrund stellen und als geschlossenes Team auftreten,“ erklärt Scherb.

Serbien kommt mit einer gemischten Gruppenphase ins Viertelfinale, in der es Siege gegen die Ukraine und Zypern verbuchte, jedoch gegen Tschechien unterlag. Österreich hingegen startete mit einem Unentschieden gegen Kroatien, gefolgt von Siegen über Wales und Dänemark.

Die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Serbien verlaufen nach einem bewährten Muster. Die Analyse des Dänemark-Spiels und die intensive Beschäftigung mit dem serbischen Team stehen im Mittelpunkt, um mögliche Strategien zu entwickeln.

Das Spiel Österreich gegen Serbien verspricht Spannung und Höhepunkte. Sollte es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger geben, wird ein Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, um 19:00 Uhr im AEK Stadium in Larnaka statt. Fans können die zweite Halbzeit live auf ORF Sport+ und die erste Hälfte auf ORF On (TVthek) verfolgen.

Mit großem Einsatz und Teamgeist geht das österreichische U17-Nationalteam in das Viertelfinale, bereit, sich auf dem europäischen Parkett erneut zu beweisen.