Hanuma kocht: Erdbeertorte mit Vanillecreme

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Wer liebt sie nicht, die himmlische Kombination aus Erdbeeren, Vanille und einem watteweichen Biskuit-boden? Ob Geburtstag, Familienfeier oder einfach als süße Sünde für zwischendurch, diese Torte passt immer und die Zubereitung ist so einfach, dass sie sich auch für Backanfänger eignet. Wer Klassiker liebt und dabei auf Einfachheit setzt, kann mit dieser Torte nichts falsch machen. Sollte es euch passieren, dass die Erdbeersaison vorüber ist, keine Sorge, sie schmeckt auch als Obsttorte sehr gut.

Für die Creme

300 ml Milch

3 Eigelbe

80 g Zucker

40 g Speisestärke

30 g Butter

200 g Mascarpone

Für den Boden

3 Eier

100 g Zucker

60 g Mehl

30 g Speisestärke

1 Msp. Vanillepulver (oder Vanillezucker)

1 Msp. Zitronenabrieb

30 ml Öl

Zum Bestreichen und Belegen

3-4 geh. EL fein passierte Erdbeermarmelade

800 g Erdbeeren

Für den Tortenguss

1 Pkg. Tortenguss rot

250 ml Wasser

2 EL Zucker

Dekoration (optional)

250 ml Sahne

Mandelblättchen

fein gemahlene Pistazien

Zubereitung Vanillecreme

1) Gebt die Milch in einen Topf und erhitzt sie.

2) Mixt in einer Schüssel die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillepulver cremig. Fügt die Stärke hinzu, mixt kurz weiter.

3) Lasst die heiße Milch in die Eigelbmischung unter ständigem Rühren einrinnen.

4) Gebt diese Mischung zurück in den Topf und kocht sie unter ständigem Rühren so lange, bis daraus ein dickflüssiger Pudding entstanden ist.

5) Nehmt diesen vom Herd und rührt zunächst die Butter und dann den Mascarpone ein. Idealerweise streicht ihr die Creme durch ein Sieb, um sicher zu sein, dass alle Klümpchen entfernt wurden.

6) Deckt die Creme mit einer Schicht Frischhaltefolie so ab, dass diese sie berührt und lasst sie auskühlen.

Zubereitung Biskuitboden

7) Für den Boden mixt ihr die Eier mit dem Zucker, Vanillepulver und Zitronenabrieb so lange, bis sie hellgelb sind.

8) Vermischt das Mehl mit der Stärke. Rührt das Öl behutsam in die Ei-Masse ein und siebt anschließend die trockenen Zutaten darüber. Rührt sie vorsichtig ein, um die Luft nicht wieder herauszuschlagen.

9) Den Teig füllt ihr in eine Springform (26 cm) ein. Ich belege dabei nur den Boden mit Backpapier und befette die Seiten nicht, damit der Teig schön hochgehen kann.

10) Backt den Biskuit bei 175 Grad O/U Hitze ca. 20-25 min. Vergesst am Ende die Stäbchenprobe nicht. Nach dem Backen öffne ich den Ofen und lasse den Boden noch 5 min darin stehen. Auf diese Weise kühlt er langsam ab und fällt in der Mitte nicht zusammen.

11) Danach nehmt ihr in aus der Form, entfernt das Backpapier und lasst ihn auskühlen.

Zusammensetzen der Torte

12) Gebt einen Tortenring um den Boden, bestreicht ihn mit heißer Erdbeermarmelade und verteilt darüber die Creme (diese schlage ich davor nochmals kurz auf).

13) Belegt die Creme mit den geputzen und halbierten Erdbeeren.

14) Für den Guss vermischt ihr in einem Topf das Tortenguss-Pulver mit dem Zucker und kalten Wasser. Diese Mischung wird aufgekocht und noch heiß über den Erdbeeren verteilt. Sobald der Guss nicht mehr heiß ist, könnt ihr die Torte in den Kühlschrank zum Auskühlen geben. Ideal sind 3-4 Stunden Kühlzeit oder über Nacht.

15) Danach entfernt ihr den Tortenring und könnt die Torte bei Bedarf dekorieren. Dafür schlage ich die Sahne auf und bestreiche damit die Ränder. Diese bestreue ich mit Mandelblättchen und mache mit der übrigen Sahne noch Tupfer am Rand. Zum Schluss bestreue ich den Rand mit fein gemahlenen Pistazien und das war’s auch schon. Die Torte kommt wieder für 1 Stunde in die Kühlung und kann serviert werden.

Tipps

*Statt dem Mascarpone könnt ihr auch Quark/Topfen verwenden (dann braucht ihr etwas mehr Zucker im Pudding) oder geschlagene Sahne. Die Sahne kommt erst zum Pudding, wenn dieser ausgekühlt ist.

*Wenn es um die Früchte geht, könnt ihr euch austoben und eine bunte Obsttorte machen. Dann empfehle ich euch einen klaren Tortenguss.

*Wenn ihr keinen Tortenguss kaufen könnt, dann stellt ihn selbst her: aus 500 ml Erdbeersaft (oder Wasser mit Erdbeersirup verdünnt), ca. 25 g Speisestärke und 2-3 EL Zucker. Dieser ist jedoch eher milchig, also nicht so schön klar, wie der gekaufte.

*Die Torte bleibt im Kühlschrank etwa 2 Tage lang frisch und der Boden weicht auch nicht auf. Länger als 2 Tage werden es allerdings nicht werden, weil die Erdbeeren viel Flüssigkeit enthalten und die Schichten aufweichen.