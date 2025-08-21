Supermarktmitarbeiter ohrfeigt Kundin vor den Augen von Kindern

Mitten im Einkaufsalltag eskalierte ein Streit um angefasste Lebensmittel zu brutaler Gewalt. Ein Rewe-Mitarbeiter griff eine asiatische Familie an – mit schwerwiegenden Folgen.

Eine Berlinerin wurde am Montagabend zufällig Zeugin eines schockierenden Vorfalls in einem Rewe-Supermarkt in Berlin. Die Frau namens Jiji hörte zunächst lautes Geschrei und vermutete einen Ladendiebstahl. Stattdessen beobachtete sie, wie ein Mitarbeiter des Marktes eine asiatische Familie mit zwei kleinen Kindern verfolgte und in Richtung Ausgang drängte.

Auf Facebook bestätigte ein Bekannter der betroffenen Familie den Vorfall und schilderte die Vorgeschichte: Der Mitarbeiter sei aggressiv geworden, weil die Kinder im Alter von drei und zehn Jahren Lebensmittel angefasst und nicht ordentlich zurückgelegt hätten. Anstatt die Situation ruhig zu klären, habe der Mann die Familie beschimpft. Als die Mutter ihn darauf ansprach, packte er sie an den Haaren und sprach ein Hausverbot aus – direkt vor den Augen der Kinder.

Der Konflikt eskalierte weiter, als der Mitarbeiter die Schwester der Mutter so heftig ohrfeigte, dass sie zu Boden stürzte. Die Frau erlitt durch den Schlag eine Beeinträchtigung ihres Gehörs. Die TikTokerin Jiji dokumentierte die Szene und veröffentlichte Aufnahmen, die zeigen, wie Rettungskräfte die verletzte Frau im Supermarkt behandeln.

Fehlende Hilfe

Besonders empörend war für die Augenzeugin, dass andere Supermarkt-Angestellte nicht eingriffen, sondern ihren Kollegen unterstützten. In ihrem Video äußert Jiji ihr Unverständnis darüber, dass der Mitarbeiter nach dem Vorfall und dem Eintreffen der Polizei sogar wieder an der Kasse eingesetzt wurde.

Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall und erklärte, dass die Kundin nach dem Schlag ins Gesicht ambulant behandelt werden musste. Gegen den Mitarbeiter wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, die nun staatsanwaltschaftlich verfolgt wird.

Rewe reagiert

Der Lebensmittelkonzern Rewe reagierte auf eine RTL-Anfrage mit Bedauern über den Vorfall. Eine Unternehmenssprecherin betonte: „Die REWE Group toleriert keinerlei Form von Diskriminierung oder Gewalt. Wir stehen für Vielfalt, Respekt und eine offene, demokratische Gesellschaft.“ Das Unternehmen nehme die Vorwürfe sehr ernst und habe arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen. Der betreffende Mitarbeiter sei nicht mehr für Rewe tätig.

Die TikTokerin Jiji zeigt sich in ihrem Video nach wie vor erschüttert über das Erlebte. Sie beschreibt ihre Reaktion mit den Worten: „Ich war so entsetzt und geschockt!“

Nach dem Angriff auf die beiden Kundinnen, der sich vor den Augen der Kinder abspielte, wurden sowohl Polizei als auch Rettungsdienst zum Supermarkt gerufen.