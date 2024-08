Hanuma kocht: Frucht-Kheer

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Kheer ist ein indischer Milchreis, von dem unzählige Varianten existieren. Unverzichtbar ist die Verwendung von Gewürzen wie Kardamom und Zimt, die ihm ein besonderes Aroma verleihen. In dieser Variante kombiniere ich Reis, Nudeln und Früchte. Auch wenn diese Kombi exotisch klingt – bislang hat jeder Nachschlag verlangt.

Zutaten für 6-8 größere Dessertgläser bzw. Schüsseln

Teil 1:

100 g Langkornreis (z.B Basmati)

50 g Cashewnüsse

50 g Mandeln

200 ml heißes Wasser

Teil 2:

1 Liter Vollmilch

Prise Salz

ca. 1 TL Safran

Gewürze:

3 Kardamomkapseln

2 Nelken

½ Zimtstange

Teil 3:

50 g Vermicelli Nudeln/feine Suppennudeln

250 ml gezuckerte Kondensmilch (alternativ Kristallzucker verwenden)

300 ml Milch + 1 Pkg. Vanillepuddingpulver (=40 g)

Topping/Deko:

Obst nach Wahl wie z.B Äpfel, Bananen, Granatapfelkerne, Trauben, Beeren;

gestiftete Mandeln, Rosenblätter, Minze

Zubereitung

1) Den Reis gründlich waschen. Danach mit den anderen Zutaten aus Teil 1 in eine Schüssel geben und 20 min stehen lassen. Nach dieser Zeit in einem Multizerkleinerer zerkleinern. Nicht zu fein. Es sollte eine grobkörnige Paste sein.

2) Die Gewürze aus Teil 2 in ein Tee-, Gewürzsieb oder einen Teebeutel geben. Den Beutel an einen Topf klemmen, so dass der Beutel in den Topf hineinhängt und die Milch berührt. Danach Milch, Prise Salz und Safran in den Topf geben und aufkochen. Alles ca. 5 min bei mittlerer Hitze (St. 5 von 9) kochen.

3) Reis-Nusspaste einrühren und weitere 5-10 min bei mittlerer Stufe (diesmal mit Deckel) kochen bzw. bis die Reisstückchen gar sind.

4) Vermicelli einrühren und ca. 5 min köcheln bzw. bis die Nudeln weich sind.

5) Milch mit Puddingpulver vermischen und zusammen mit Kondensmilch einrühren. Noch ein paar Minuten köcheln, bis alles ein cremiger Pudding geworden ist.

6) Heiß in Dessertgläser umfüllen und auskühlen lassen. Danach mit klein geschnittenem Obst nach Wahl, Mandelstiften, Rosenblättern und Minze toppen und möglichst kalt genießen. Haltbarkeit im Kühlschrank, gut abgedeckt, ca. 2-3 Tage.