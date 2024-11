Hanuma kocht: Hanumas Gulasch

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Ein Rezept für ein Gulasch nach Wiener Art findet ihr seit Jahren auf meinem Blog. Heute stelle ich euch mein ganz persönliches Rezept vor. Eines, das ich im Laufe der Jahre immer wieder verbessert habe. Ich verwende bewusst wenige und einfache Zutaten, denn der Geschmack sollte vor allem vom Fleisch kommen. Dieses darf nicht zu mager sein. Ganz im Gegenteil! Fett ist Geschmacksträger und daher ist es wichtig, hochwertige und fettdurchzogene Teile zu verwenden (siehe mehr dazu im Rezept). Damit und mit den Tipps im Video kann wirklich jeder gutes Gulasch zubereiten.

Zutaten für 1 großen Topf für ca. 6-8 Personen:

Marinade:

2 kg Rindfleisch

1 EL Salz (20 g)

2 EL Paprikapulver (20 g)

1 TL Pfeffer (3 g)

80 ml Sonnenblumenöl

50 ml Sonnenblumenöl

1,5 kg Zwiebeln

1 EL Knoblauchpaste oder 5 Knoblauchzehen (25 g)

4 EL Tomatenmark (100 g)

2 EL Paprikapulver (20 g)

2 EL Mehl (40 g) (optional)

800 ml Rinderbrühe

Mix fürs Teesieb:

2 Lorbeerblätter

1 TL Pfefferkörner

5 Pimentkörner

5 Wacholderbeeren

1 TL Senfkörner

Zum Verfeinern:

2 TL Majoran

1 EL Honig (20 g)

1 EL frische oder gefrorene Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch

Salz, Pfeffer

Zubereitung

1) Schneidet das Fleisch in mundgerechte Stücke. Vermischt alle Zutaten für die Marinade. Massiert diese in die Fleischstücke ein und lasst sie mind. 1 Stunde ziehen, am besten aber, gut abgedeckt, über Nacht im Kühlschrank. Das marinierte Fleisch ist 2-3 Tage lang im Kühlschrank haltbar, sofern es frisch verarbeitet und mariniert wird.

2) Schält die Zwiebeln und zerkleinert sie möglichst fein. Ich mache das im Universalzerkleinerer. Bereitet einen großen Topf vor und erhitzt darin das Öl (50 ml).

3) Bratet die Zwiebeln in 2 Touren scharf an. Dann gebt ihr Knoblauch, Tomatenmark, Paprikapulver und Mehl dazu.

4) Löscht alles mit der Brühe ab, gebt das Fleisch dazu. Drückt das Teesieb mit den Gewürzen hinein und kocht alles kurz auf. Reduziert die Hitze auf mittlerer Stufe (bei mir 4-5 von 9). Kocht das Gulasch ca. 2,5 Stunden mit Deckel bzw. so lange, bis es sehr zart ist. Nach dieser Zeit kocht ihr es für ca. 30 min auf Stufe 3 von 9 ohne Deckel weiter, damit noch etwas Flüssigkeit verdampft und es sämiger wird.

5) Zum Schluss rührt ihr Honig und Majoran ein und würzt bei Bedarf mit Salz und Pfeffer nach.

Tipps

1) Haltbarkeit: das Gulasch ist im Kühlschrank 1 Woche haltbar, lässt sich aber auch gut einfrieren. Die Haltbarkeit beträgt dann ca. 6 Monate.

2) Beilagen: zu Gulasch passen viele Beilagen, die das würzige, kräftige Aroma des Gerichts ergänzen und die Sauce gut aufnehmen. Hier sind einige Optionen, von denen ihr auf meinen Blog auch ein Rezept findet):

a) Semmelknödel

b) Petersilkartoffeln oder Püree

c) Frisches Weißbrot (mehrere Rezepte auf meinem Blog)

d) Polenta

e) Reis

Außerdem:

Kartoffelknödel

Spätzle

Bandnudeln oder Eiernudeln

3) Salate: zu Gulasch passen Salate, die Frische und einen Kontrast zur Würze des Gerichts bieten. Besonders geeignet sind:

a) Grüner Blattsalat: Mit einem einfachen Essig-Öl-Dressing.

b) Gurkensalat: Fein gehobelte Gurken mit Dill-, Essig- und Joghurt-Dressing.

c) Tomatensalat: Reife Tomaten mit roten Zwiebeln und Essig-Öl-Dressing.

d) Krautsalat: Klassisch mit Weiß- oder Rotkohl, Essig und Kümmel.