Hanuma kocht: Maulwurfskuchen vom Blech

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Maulwurfskuchen kennt jeder, aber als Blechkuchen hat er weitere Vorteile: größer, für mehr Personen geeignet, in einer Backform, die man meist zuhause hat und einfach unglaublich praktisch. Ideal, wenn man viele Gäste zu versorgen hat oder etwas für eine Feier in Kindergarten, Schule oder Büro vorbereitet. Schön saftig, cremig und schokoladig – ein echter Klassiker, nur noch besser mit Brownieboden, Stracciatellacreme und ganz vielen Bananen.

Zutaten für ein Blech der Größe 30 x 40 cm

3 Eier Größe M

Prise Salz

220 g Zucker

etwas Vanille (Pulver, Paste oder Extrakt)

220 ml Milch

220 ml Sonnenblumenöl

380 g Mehl

1 Pkg. Backpulver (=16 g)

60 g Kakao

Außerdem

6-8 Bananen für den Belag

5-6 EL Marillenmarmelade ohne Stückchen

Creme

500 ml Sahne* + 2 Pkg. Sahnesteif

*oder pflanzliche Sahne (dann ohne Sahnesteif)

300 g Frischkäse

80 g Puderzucker

etwas Vanille (Pulver, Paste oder Extrakt)

100 g Schokostreusel zartbitter

Zubereitung

1) Befeuchtet das Backblech und legt es mit Backpapier aus. Heizt den Ofen auf 180 Grad O/U Hitze vor.

2) Vermischt Kakao und Öl und stellt es zur Seite. Ebenfalls Mehl und Backpulver.

3) In einer Schüssel mixt ihr Eier, Salz, Zucker und Vanille hellgelb und schaumig.

4) Fügt nach und nach die Milch hinzu, die Kakao-Öl-Mischung und schließlich siebt ihr die Mehlmischung in mehreren Touren darüber.

5) Füllt den Teig um, streicht ihn glatt und backt ihn ca. 20-25 min lang. Stäbchenprobe nicht vergessen!

6) Lasst ihn auskühlen bis er nur noch lauwarm ist. Danach zieht ihr das Backpapier ab. Gebt ihn wieder zurück ins Blech (siehe Video) und ich lege gerne noch einen Backrahmen drumherum, aber das ist optional.

7) Schneidet ihn jeweils ca. 1 cm vom Rand entfernt 1 cm tief ein. Diesen oberen Teil des Teiges entfernt ihr mit einem Löffel und gebt die Teigreste in euren Thermomix oder Standmixer und mahlt sie fein.

8) Um die Brösel zu binden bestreicht ihr den Boden mit der Marmelade und verteilt darauf eng aneinander gereiht die Bananen (geschält, halbiert und horizontal nochmals durchgeschnitten).

8) Für die Creme die Sahne (ich verwende pflanzliche und daher kein Sahnesteif) cremig aufschlagen – nicht ganz fest! In einer zweiten Schüssel Frischkäse, Puderzucker und Vanille cremig mixen. Danach zur Sahne geben und weitermixen, bis die Creme stabil ist.

9) Die Schokostreusel unterheben, die Creme über den Bananen verteilen und glatt streichen.

10) Darauf gleichmäßig die Brösel verteilen und alles kühl stellen für mindestens 1-2 Stunden. Danach den Backrahmen entfernen, den Kuchen in Würfel schneiden und genießen. Wichtig: am besten schmeckt er, wenn er 5-10 min auf Zimmertemperatur gestanden ist statt direkt aus dem Kühlschrank, weil das Aroma der Bananen und der Creme besser zur Geltung kommt.