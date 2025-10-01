Frau bleibt in durchsichtiger Wasserrutsche stecken! (VIDEO)

Eine Kreuzfahrtpassagierin blieb in einer durchsichtigen Wasserrutsche stecken, die sich mehrere Dutzend Meter über dem Meer an der Außenseite eines Luxusliners erstreckt. Das Video des Vorfalls verbreitete sich rasant in sozialen Netzwerken und löste besonders bei Menschen mit Platzangst heftige Reaktionen aus.

In dem Clip, der mittlerweile über 6,8 Millionen Mal angesehen wurde, ist zu erkennen, wie die Frau in der transparenten Röhre feststeckt. Eine besorgte Stimme kommentiert im Hintergrund: „Mein Gott, sie steckt tatsächlich fest.“

Schwindelerregende Attraktion

Der Zwischenfall ereignete sich vermutlich auf dem Kreuzfahrtschiff „Bliss“ der Norwegian Cruise Line während einer siebentägigen Alaska-Reise entlang der kanadischen Küste. Die betreffende Attraktion namens „Ocean Loops“ gilt als besonderer Nervenkitzel: Sie führt Wagemutige etwa 48 Meter über dem Meeresspiegel aus dem Schiffsrumpf hinaus. Das Besondere: Die Rutschpartie beginnt aus stehender Position, wenn sich plötzlich der Boden unter den Füßen öffnet.

Laut Angaben der Reederei dürfen nur Personen mit einem Körpergewicht zwischen 54 und 136 Kilogramm die Rutsche benutzen. Die Aufnahmen riefen in den Kommentarspalten zahlreiche ängstliche Reaktionen hervor. „Ich bekomme beim bloßen Zusehen Erstickungsgefühle“, schrieb ein Nutzer.

Panik im Netz

Andere kommentierten: „Mit meiner Klaustrophobie (Angst vor engen Räumen) wäre das mein absoluter Albtraum“, „Ich würde an einer Panikattacke sterben“ oder fragten besorgt: „Wie ist sie da bloß wieder herausgekommen?“

Obwohl der Vorfall glücklicherweise ohne Verletzungen endete, wirft er Fragen zur Sicherheit derartiger Attraktionen auf Kreuzfahrtschiffen auf – besonders jener, die sich in schwindelerregender Höhe über dem offenen Meer befinden.

Inoffiziellen Informationen zufolge können Mitarbeiter in solchen Notfällen einen speziellen Notausgang öffnen, um eingeklemmte Passagiere zu befreien.