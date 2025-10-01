Massen-Abschiebung: 67 Menschen nach Serbien und Nordmazedonien verfrachtet

Ein Charterflug mit 67 Personen, darunter 19 Straftäter, hob in Frankfurt ab – Hessens Abschiebezahlen steigen deutlich und sollen laut Innenminister noch zunehmen.

67 Menschen wurden im Rahmen eines vom Land Hessen organisierten Charterflugs nach Serbien und Nordmazedonien abgeschoben. Unter den Abgeschobenen befanden sich 19 Straftäter, wie aus einer Mitteilung des hessischen Innenministeriums hervorgeht. Elf Personen hatten ihren letzten Wohnsitz in Hessen. Der Abschiebeflug startete am Morgen vom Flughafen Frankfurt am Main.

Steigende Abschiebezahlen

Die Abschiebezahlen in Hessen zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend. Zwischen Jänner und August dieses Jahres wurden laut Ministerium insgesamt 1.324 Personen abgeschoben. Im Vergleich dazu lag die Gesamtzahl für das Jahr 2024 bei 1.661 Abschiebungen. Der hessische Innenminister Poseck erklärte dazu: «Wir gehen davon aus, dass wir die Gesamtzahl in diesem Jahr noch einmal deutlich steigern werden».

Politische Dimension

Der CDU-Politiker Roman Poseck betonte die politische Bedeutung konsequenter Abschiebungen: «Nur wenn wir Ausreiseverpflichtungen konsequent durchsetzen, stärken wir das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit unseres Staates und setzen klare Signale». Gleichzeitig räumte der Innenminister ein, dass Abschiebungen in der Regel mit menschlichen Härten verbunden seien.