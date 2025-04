Hanuma kocht: Nasser Rührkuchen „Rahvanija“

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Die bosnische Rahvanija ist eine sirupgetränkte Mehlspeise mit einer luftig-leichten Konsistenz. Ihr Name erinnert nicht zufällig an das türkische Dessert „Revani“, das ebenfalls mit Sirup übergossen wird – jedoch traditionell mit Grieß zubereitet wird. Der Begriff „Revani“ stammt aus dem Arabischen (rabbānī), was so viel wie „göttlich“ bedeutet. Durch die jahrhundertelange osmanische Präsenz auf dem Balkan gelangte das Gericht nach Bosnien und Herzegowina, wo daraus „Rahvanija“ wurde. Eine eigene Version ohne Grieß, dafür aber mit einer großen Menge an Eiern, etwas Mehl und einem Sirup (Agda). Die Rezeptur ist einfach, aber raffiniert und zeigt, wie sich Gerichte über Generationen und Grenzen hinweg weiterentwickeln und ihre eigene Identität annehmen.

Zutaten für eine Backform der Größe 28-30 cm:

5 Eier Gr. M auf Zimmertemp.

120 g Zucker + etwas Vanille

50 ml Milch

40 ml Öl

150 g Mehl + ½ Pkg. Backpulver (=8 g)

Agda/Sirup:

300 g Zucker

500 ml Wasser

Zubereitung

1) Zuerst bereitet ihr den Sirup vor: dafür vermischt ihr Wasser und Zucker in einem Topf und kocht die Zutaten auf. Wenn die Mischung blubbert/kocht, reduziert ihr die Hitze ein wenig (auf 7 von 9) und kocht den Sirup etwa 5-8 min lang ohne Deckel. Gebt einen Deckel auf den Topf und stellt ihn zum Auskühlen zur Seite. Den Sirup könnt ihr auch am Vortag oder Tage zuvor zubereiten und im Kühlschrank lagern.

2) Befettet die Form mit Öl oder Butter und streut sie mit Mehl aus. Entfernt das überschüssige Mehl. Heizt den Ofen auf 175 Grad O/U Hitze vor.

3) Mixt Eier, Zucker und Vanille hellgelb und schaumig.

4) Reduziert die Geschwindigkeit des Mixers und mixt bei niedriger Stufe weiter, während ihr Milch und Öl hinzufügt.

5) Siebt das Mehl in 2-3 Touren über die Masse und verrührt alles, aber wichtig: nicht zu lange mixen!

6) Backt den Kuchen ca. 30 min lang. Macht eine Stäbchenprobe. Danach die Ofentüre einen Spalt öffnen und 5 Minuten stehen lassen. Nach dieser Zeit herausnehmen, mit einem Zahnstocher mehrmals an der Oberseite einstechen und mit dem kalten Sirup übergießen. Merke: warmer/heißer Kuchen, kalter Sirup.

7) Den Kuchen am besten über Nacht im Kühlschrank lagern, damit er den Sirup gut aufsaugt, denn kalt schmeckt er am besten. Tipp: Wer mag, kann die Oberfläche auch mit Kokosraspeln oder gemahlenen Nüssen bestreuen.