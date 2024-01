Happy Birthday, Djani! Das sind seine skurrilsten Auftritte

Mit seinem einzigartigen Stil und seiner musikalischen Vielseitigkeit hat der serbische Sänger Radisa Trajkovic, auch bekannt als Djani, die Herzen vieler Musikliebhaber erobert. Anlässlich seines 51. Geburtstags werfen wir einen Blick auf seine skurrilen und unvergesslichen Auftritte. KOSMO präsentiert eine Auswahl der besten und unterhaltsamsten Momente aus Djani’s Bühnenerlebnissen, die seine einzigartige Persönlichkeit und sein Talent in der Musikszene widerspiegeln.

Djani trinkt aus einem Schuh

Djani sorgte für Aufsehen bei einer skandalösen Feier. Während er sang, setzte er sich auf den Boden, und ein Fan goss ihm Alkohol aus einem Schuh ein, den er daraufhin auf Ex trank. Währenddessen warf die Menge 200 Euro-Geldscheine, die er nicht mehr alle auffangen konnte. Trajkovic wurde von den Geldscheinen bedeckt, was zu Spekulationen über seine Motivation führte.

Djani zieht sich für Trinkgeld nackt aus

Djani sorgte bei einer privaten Feier für eine unvergleichliche Atmosphäre und musikalische Unterhaltung. Während des Singens begann er sich am Boden zu wälzen und auszuziehen, um immer mehr Trinkgeld von den Fans zu erhalten. Die Geldscheine wurden dem Sänger am ganzen Körper gesteckt. Trotz der damaligen Coronakrise schien Djani finanziell unberührt und machte für Geld ungewöhnliche Aktionen.

Djani mit Alkohol & Maschinengewehr

Djani, als großer Spaßvogel bekannt, sorgte in Montenegro für Aufsehen, als er während einer Pause im Backstagebereich seinen Manager Goran Lecic mit einem Gewehr jagte – wobei es sich um eine Requisite handelte. Der Sänger wollte seinen Manager lediglich veräppeln, was ihm definitiv gelungen ist.

30.000 Euro Trinkgeld in Schuhen

Die serbische Sängerin Katarina Grujic hat ein Video auf ihrem Instagram-Profil geteilt, in dem Djanis Hände voller Geld zu sehen sind. Doch das ist noch nicht alles; die Gäste haben Geld in sein Hemd, um seinen Kopf und sogar in seine Schuhe gesteckt. „Wenn du denkst, du hast alles gesehen“, schrieb Katarina Grujic. Er hat den Dreh einfach raus!

Djani küsst Aco Pejovic auf Mund

Auf der Geburtstagsfeier von Sofija, der Tochter von Radisa Trajkovic Djani, sorgte ein überraschender Moment für Gesprächsstoff. Djani küsste spontan seinen Kollegen Aco Pejovic während einer Performance von Pejovics Hit „Sve ti dugujem“. Das Video des Kusses verbreitete sich in den sozialen Medien, löste allgemeine Heiterkeit aus und führte zu humorvollen Reaktionen von Pejovic und Djani.