Gewalttat

Hass-Attacke in U-Bahn: Betrunkener tritt auf Obdachlosen ein

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Brutale Attacke in Wiener U-Bahn-Station: Ein alkoholisierter 26-Jähriger schlug und trat auf einen Sitzenden ein – mit offenbar fremdenfeindlichem Motiv.

Ein 26-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend nach einem brutalen Angriff auf einen mutmaßlich obdachlosen Mann in der U-Bahn-Station Seestadt in Wien-Donaustadt festgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr, als der Angreifer sein sitzendes Opfer mit Schlägen und Tritten attackierte. Augenzeugen verständigten umgehend die Polizei, die den Täter noch vor Ort in Gewahrsam nehmen konnte.

Während der Amtshandlung machte der stark alkoholisierte Mann keinen Hehl aus seinen fremdenfeindlichen Motiven und äußerte mehrfach entsprechende Parolen.

⇢ Tschetschenen-Boss in Ketten: „Wir vernichten alles“

Schwere Verletzungen

Das schwer verletzte Opfer wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen ergab ein Alkotest einen Wert von über zwei Promille.

Der 26-Jährige verblieb nach dem Vorfall in polizeilichem Gewahrsam.

