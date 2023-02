Hat Nikola Jokic Chancen auf den dritten MVP der NBA?

Der aus Serbien stammende Basketballspieler Nikola Jokic erzielt im Durchschnitt ein Triple Double mit 24,7 Punkten, 11,5 Rebounds und 10,1 Assists pro Spiel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besiegte Denver die Dallas Mavericks mit 118:109, und Jokic erzielte sein 21. Triple Double der Saison.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Jokic bei Hunderten amerikanischer Journalisten überzeugend gegen die Konkurrenz aus der NBA durchsetzen konnte. Die Journalisten hatten nämlich die Aufgabe, fünf Basketballspieler auszuwählen und wie bei der Wahl des MVP zu bewerten.

Wie sich herausstellte, waren Nikola Jokic und Joel Embiid die einzigen Spieler, die alle teilnehmenden Journalisten zu den fünf besten Spielern zählen würden.

Jokic erhielt bei der Bewertung insgesamt 913 Punkte und wurde von 77 Journalisten am besten bewertet, während Giannis Antetokounmpo mit 552 Punkten Zweiter wurde und Embiid mit 490 Punkten den dritten Platz erhielt.

Jason Tatum, der eine Zeitlang als der Favorit für den MVP-Award gehandelt wurde, erhielt bei der Bewertung 410 Punkte, Luka Doncic kam auf 218 Punkte.

Dabei kamen nur Nikola Jokic und Joel Embiid bei allen Journalisten unter den “Top Five” der besten Spieler vor.

Tatum wurde von 99 Journalisten in ihre „Top Five“ aufgenommen, Antetokounmpo kam bei 97 Journalisten und von Doncic bei 89 Journalisten vor.

➤ Andere große NBA-Stars wie Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Stephen Curry und Kevin Durant hatten deutlich weniger Punkte.

Zudem wurde Jokic in dieser Saison zum dritten Mal als All-Star-Starter nominiert. In den beiden Vorjahren waren Jokic und Embiid die zwei Hauptkonkurrenten für den MVP-Award, beide Male fiel der Preis dem Star von Denver zu.

Die Nuggets spielen in dieser Saison besser als in den vergangenen Saisons und belegen mit dem Score von 41-18 den ersten Platz in der Western Conference der NBA, weit vor den zweitplatzierten Memphis Grizzlies.