Haus des Horrors: Ratten, Kakerlaken und Ungeziefer leisteten Baby Gesellschaft (FOTO, VIDEO)

Shannon Marie Morgan (38) aus Florida wurde festgenommen, nachdem die Polizei in ihrem Haus ein Kleinkind gefunden hatte, das von 300 Ratten, Kakerlaken und anderen Nagetieren und Reptilien umgeben war.

Auf Grund einer Anzeige wegen Tierquälerei betraten die Polizisten das Haus, wo sie ein schrecklicher Anblick erwartete.

Sie rochen sofort den starken Ammoniakgeruch und angesammelte Tierexkremente. Überall lagen Müll und verrottende Lebensmittel, was Horden von Fliegen und Kakerlaken angezogen hatte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die von den serbischen Medien zitiert wird. In dem Haus fanden die Polizisten Dutzende Reptilien und Ratten, die in Käfigen versperrt saßen, sowie mehrere frei herumlaufende Ratten und Katzen, die die Nager jagten. Den größten Schock erlebten die Polizisten allerdings, als sie das Schlafzimmer der Frau betraten. Auf der Matratze von Kakerlaken bewohnten Matratze saß ein verwahrlostes Kleinkind.

Laut Angaben der Behörden wurden in dem Haus außerdem mehrere Kleinreptilien in Käfigen und Aquarien sowie eine große Schlange gefunden.

In einem Zimmer waren sogar 50 Ratten untergebracht, während mehr als 300 frei herumliefen. In einem weiteren Schlafzimmer fristete ein Frettchen in einem mit Kot gefüllten Käfig sein Dasein, daneben war ein Hund in einem viel zu kleinen Zwinger eingesperrt.

Keines der Tiere in den Käfigen hatte Wasser oder Futter. „Am Boden war ein Blutfleck, wo die Katze eine Ratte getötet hatte“, heißt es vonseiten der Polizei.

Laut serbischen Medien hat sich der zuständige Sheriff dazu geäußert: Weder Kinder noch Tiere dürften unter solchen Bedingungen leben und solche Misshandlung erleiden.

Ehrenamtliche Helfer des örtlichen Tierschutzvereins haben bisher sieben Katzen, einen Hund und ein Frettchen in Obhut genommen.