Ein Feuer im Umspannwerk nahe Heathrow legt den Flughafen lahm. Während Spekulationen über Sabotage kursieren, untersucht die Terrorabwehr die Ursache.

Ein verheerendes Feuer im Umspannwerk North Hyde, nur drei Kilometer vom Flughafen Heathrow entfernt, hat am Donnerstag den gesamten Betrieb des Flughafens lahmgelegt. Durch den Stromausfall wurden über 1.350 Flüge beeinträchtigt, und es wird erwartet, dass der Flughafen den ganzen Tag geschlossen bleibt. Die Feuerwehr benötigte sieben Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, nachdem eine Explosion eines Transformators zur Evakuierung von 150 Anwohnern geführt hatte.

Sicherheitsbedenken

Der Vorfall hat zu einer umfassenden Untersuchung geführt, bei der die Londoner Polizei für Terrorabwehr die Ermittlungen aufgenommen hat. Es gibt Spekulationen über mögliche Sabotage, und Sicherheitsberater Will Geddes betonte, dass ein solcher Angriff auf einen der weltweit verkehrsreichsten Flughäfen schwerwiegende Sicherheitslücken aufzeigt. Auch der frühere Abgeordnete und Russland-Experte Bob Seely warnte vor der Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen und forderte mehr Resilienz.

Politische Reaktionen

Energie- und Klimaminister Ed Miliband bezeichnete den Vorfall als „katastrophal“ und „beispiellos“, da auch ein Reservegenerator betroffen war. Miliband forderte eine Stärkung der Widerstandskraft von Einrichtungen wie Heathrow. Trotz der Befürchtungen, die in sozialen Netzwerken geäußert werden, betonte die Polizei, dass es bisher keine Beweise für einen gezielten Angriff gibt.

Die Ereignisse ereignen sich vor dem Hintergrund erhöhter Warnungen westlicher Sicherheitsdienste vor Sabotageakten durch Russland, insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP gab es über 50 dokumentierte Vorfälle in Europa, die auf russische oder verbündete Akteure zurückgeführt werden. Die Untersuchungen zum Brand in Hayes dauern an, und die Ergebnisse zur Ursache stehen noch aus.

