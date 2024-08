Heftiger Showdown: Tyson attackiert Paul im Face-Off (VIDEO)

Die Box-Welt steht erneut Kopf: Mike Tyson, die lebende Legende des Schwergewichtsboxens, kehrt nach langer Abwesenheit in den Ring zurück. Sein Gegner? Kein Geringerer als Jake Paul, der als Social-Media-Star bekannte und inzwischen im Boxsport etablierte Herausforderer. Das heiß erwartete Duell findet am 15. November im AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt.

Heißes Aufeinandertreffen im Convention Center

Schon beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten im Jacob K. Javits Convention Center in New York City ging es hoch her. Kaum hatten Tyson und Paul die Bühne betreten, kam es zu einer kurzen, aber provokanten Aktion: Tyson versetzte seinem deutlich jüngeren Gegner einen Schlag auf die Brust. Während dieser Moment für Aufsehen sorgte, war das Lachen in Tysons Gesicht kaum zu übersehen, was die Situation schnell entschärfte. Paul, scheinbar unbeeindruckt, nahm es gelassen hin.

Kameraposen statt Konflikte

Den leicht provokanten Start setzten die beiden Boxer nicht fort. Nach zwei weiteren harmlosen Schubsereien posierten Tyson und Paul für die Journalisten. Eine angespannte Stimmung kam dabei jedoch nicht auf. Ursprünglich war der Kampf für den 20. Juni geplant, wurde aber aufgrund gesundheitlicher Probleme Tysons verschoben. Der ehemalige Weltmeister litt unter Schwindelanfällen und Übelkeit, was ein intensives Training unmöglich machte.

Erholungsphase für Tyson

Tyson erklärte dem „Mirror“, dass sein Arzt ihm aufgrund eines Magengeschwürs geraten habe, mit dem Training für einige Wochen auszusetzen, um sich zu erholen. Trotz dieser körperlichen Schwierigkeiten zeigte sich Tyson zuversichtlich und ließ sich keine Unsicherheit anmerken. „Auch wenn das Datum geändert wurde, das Ergebnis bleibt dasselbe – egal wann wir kämpfen. Jake Paul wird ausgeknockt!“, so der 57-Jährige entschlossen.