Heiligabend in Wien: Das sind die Öffnungszeiten der Geschäfte

Trotz des Feiertags haben zahlreiche Geschäfte in der Stadt geöffnet, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Eine gute Planung ist daher ratsam, um die Vorbereitungen für Weihnachten rechtzeitig abzuschließen.

Laut der Wiener Öffnungszeitenverordnung dürfen der Einzelhandel und viele Geschäfte in Wien bis 14:00 Uhr geöffnet sein. Besondere Ausnahmen bilden jedoch Märkte für Süßwaren und Naturblumen, die ihre Türen bis 18:00 Uhr offenhalten dürfen. Christbaumverkäufer haben an diesem Tag sogar bis 20:00 Uhr geöffnet.

Einige Supermärkte bieten frühere Öffnungszeiten an, schließen jedoch spätestens um 13:00 Uhr. Ausnahmen bilden Filialen an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen oder dem Flughafen, die auf Sonderregelungen zurückgreifen können.

Weitere Einkaufsoptionen

Die große Supermarktkette Billa, einschließlich Billa Plus, hat von 6:30 bis 13:00 Uhr geöffnet, während Hofer und Lidl ihre Geschäfte um 7:00 Uhr öffnen und ebenfalls um 13:00 Uhr schließen. Für Lidl gibt es Ausnahmen: Die Filiale in der Wien-Felberstraße öffnet erst um 8:30 Uhr, während die in Vösendorf bereits um 8:00 Uhr öffnet. Penny sowie die Spar-Gruppe, zu der Eurospar und Interspar gehören, haben ebenfalls bis 13:00 Uhr geöffnet, wobei die Anfangszeiten je nach Filiale variieren. Detaillierte Informationen sind im jeweiligen Filialfinder verfügbar.

Drogeriemärkte wie Bipa, dm und Müller bedienen ihre Kundinnen und Kunden ebenfalls bis 13:00 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten der einzelnen Filialen können im jeweiligen Filialfinder eingesehen werden.

Sämtliche Wiener Einkaufszentren, darunter das Auhof Center, Westfield Donau Zentrum, Gerngross, Lugner City, Millennium City, Riverside, Huma Eleven, die SCS und Wien Mitte – The Mall, bieten Shoppingmöglichkeiten bis 13:00 Uhr an. Einige Gastronomiebetriebe innerhalb dieser Zentren haben allerdings spezielle Öffnungszeiten. Öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn, Busse und Straßenbahnen der Wiener Linien verkehren an diesem Tag nach einem angepassten Weihnachtsfahrplan, dessen Details online verfügbar sind.