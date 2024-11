Heiß begehrt: eBay bietet Dubai-Schokolade für 250 Euro pro Tafel

Der aktuelle Hype um die exklusive Dubai-Schokolade nimmt in Europa neue Dimensionen an. Der renommierte Schweizer Schokoladenhersteller Lindt brachte am 9. November die stark nachgefragte Schokolade erstmals auf den Markt. Das Debüt fand in Düsseldorf statt, wobei die erste Auflage auf lediglich 1000 Tafeln begrenzt war, was zu einem großen Ansturm führte.

Die limitierte Verfügbarkeit führte dazu, dass schon kurz nach Verkaufsstart die ersten Tafeln auf eBay, der deutschen Variante von willhaben.at, zu finden waren. Dort wurde die Schokolade für bis zu 250 Euro angeboten – weit über dem regulären Preis von 14,99 Euro. Ob sich für diese Preise tatsächlich Abnehmer finden, bleibt abzuwarten.

Weitere Verkaufsstarts angekündigt

Für diejenigen, die beim ersten Verkauf keine Schokolade ergattern konnten, gibt es gute Nachrichten: Lindt plant, die Dubai-Schokolade ab dem kommenden Montag in weiteren deutschen Städten anzubieten. Berlin macht am 11. November den Anfang, gefolgt von Frankfurt am 12. November. Die Tour geht weiter nach Hamburg am 13. November und findet ihren Abschluss in Köln am 16. November. Interessenten haben somit noch die Möglichkeit, eine der begehrten Tafeln zu erwerben.