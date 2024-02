Heldentat: Mohamed adoptiert 80 kranke Kinder

Mohamed Bzeek, ein 65-jähriger ehemaliger libyscher Einwanderer, hat sein Leben der Pflege sterbender Kinder gewidmet. Trotz seiner eigenen gesundheitlichen Herausforderungen hat er über 80 Kinder in seinem Haus in Los Angeles aufgenommen und gepflegt. Seine bemerkenswerte Geschichte hat Anerkennung und Unterstützung auf der ganzen Welt gefunden.

Bzeek kam vor mehr als 40 Jahren in die USA, um Elektrotechnik zu studieren. Er heiratete, wurde 1997 Staatsbürger und widmete sein Leben der Pflege von Kindern, die an unheilbaren Krankheiten leiden und niemanden sonst haben, der sich in ihren letzten Lebenswochen um sie kümmert. „1995 beschlossen wir, Waisenkinder zu adoptieren, die in Krankenhäusern zurückgelassen oder von ihren Familien wegen häuslicher Gewalt oder Vernachlässigung vom Staat entfernt wurden“, erklärte Bzeek.

Zuflucht und Liebe

Sein Haus in Los Angeles ist das einzige, das Waisenkinder und Kinder aufnimmt, deren Lebenstage aufgrund von Krankheit gezählt sind. „Zehn Kinder sind in meinen Armen gestorben“, erinnerte er sich. Die Sozialdienste in Los Angeles arbeiten eng mit Bzeek zusammen. „Sie wissen, wann die Kinder sterben werden, und fragen, ob ich sie adoptieren kann. Sie wissen, dass ich nicht zögere, sie aufzunehmen. Wenn ich nicht zustimme, schicken sie sie ins Krankenhaus, und das bedeutet, dass die Kinder keine Familie oder ein Zuhause haben werden. Aber wenn ich sie aufnehme, fühlen sie zumindest eine familiäre Atmosphäre. Sie sind sicher und geliebt bis zum Ende ihres Lebens.“

In vielen Fällen gibt Bzeek den Kindern Namen sowie Zuflucht und Liebe. „Sie werden im Krankenhaus geboren, sie werden zurückgelassen. Die meisten Familien geben ihnen nicht einmal Namen. Es steht nur Junge oder Mädchen drauf, also gebe ich ihnen Namen.“

Sofi Kifer, die in der Abteilung für pädiatrische Palliativversorgung arbeitet, traf sich kürzlich mit Mohamed und schrieb über ihre Erfahrung für das Internationale Netzwerk für pädiatrische Palliativversorgung. „Seine adoptierte Tochter lehnte sich auf das Sofa. Als Mohamed kam, um dieses kleine, zerbrechliche Mädchen zu halten, warnte er mich, dass sie gelegentlich Anfälle hat und dass ich, wenn ein Anfall eintritt, sie einfach halten und es schnell vorbeigehen wird. Ich war erstaunt, wie ruhig und ermutigend das Gespräch war, was es mir ermöglichte, sie mit Selbstvertrauen zu halten, bereit für alles, was in ihrem Körper passieren könnte. Sie hatte eine Enzephalozele, was bedeutete, dass bei ihrer Geburt ein Teil ihres Gehirns durch eine Öffnung in ihrem Schädel ragte.“

„schmerzhafter Prozess“

Bzeek sagt, dass die Pflege von Menschen, die so krank sind, ein schmerzhafter Prozess ist, und er weiß, dass ihre gemeinsame Zeit kostbar ist. „Ich weiß, dass es herzzerreißend ist. Ich weiß, dass es viel Arbeit ist, und ich weiß, dass ich verletzt werde. Aber meiner Meinung nach sollten wir uns gegenseitig helfen“, sagte Mohamed.

In den letzten sechs Jahren arbeitet Mohamed mit einer Krankenschwester zusammen, die jeden Tag kommt, damit er kleine Pausen machen, andere Aufgaben erledigen und in der Moschee beten kann.

Nach dem Artikel in der LA Times erhielt er viel Medienaufmerksamkeit. Ein Online-Kommentator nannte Bzeek die muslimische Mutter Teresa, ein anderer eröffnete ein GoFundMe-Konto in seinem Namen – von dem Mohamed selbst nichts wusste, bis das Unternehmen ihn kontaktierte.

Spendenaktion

Die Spenden werden einen Anreiz von 1.600 Dollar pro Monat bieten, und er plant, das Geld für die Renovierung seines Hauses zu investieren, um den kranken Kindern bessere Lebensbedingungen in seinem Haus zu ermöglichen.

Dieser Wohltäter hat jetzt seine eigenen gesundheitlichen Probleme. Letztes Jahr teilten ihm die Ärzte mit, dass er Darmkrebs im zweiten Stadium hat. In einem Interview mit dem Kinderkrankenhaus LA beschrieb er seine Reaktion auf die Nachricht. „Meine Familie war nicht bei mir und ich hatte Angst. Ich fühlte mich genauso wie die Kinder. Sie sind alleine. Wenn ich mit 62 Jahren Angst habe, was ist mit ihnen?“, fragte er damals und erhielt enorme Unterstützung und Gebete für die Heilung – sowohl seine eigene als auch die vieler Kinder, die er pflegt und deren Ende absehbar ist, aber alle hoffen auf ein Wunder.