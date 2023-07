Hellseherin Novka: Julijas persönliche Krise wird zum Alptraum!

In schwierigen Lebensphasen suchen manche Menschen Trost und Hilfe in alternativen Methoden, wie beispielsweise der Wahrsagerei. Nicht selten geraten sie dabei an Betrüger, die ihre Notlage ausnutzen. Eine Serbin, die in Österreich lebt und arbeitet, hat genau dies erfahren müssen und möchte nun andere vor solchen Betrügern warnen.

Die 49-jährige Julija befand sich in einer persönlichen Krise, nachdem sie ihre Beziehung beendet hatte. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an Wahrsager, die ihre Dienste im Internet anboten. Dabei stieß sie auf die Website „Svet Vidovitih“ (Welt der Hellseher), wo sie auf das Profil der vermeintlichen Hellseherin „Vidovita Novka“ stieß. In der Beschreibung wurde von einer 34-jährigen Erfahrung und der Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen gesprochen. Dies veranlasste Julija, sich an Novka zu wenden.

Doch anstatt der erhofften Unterstützung erlebte sie eine böse Überraschung. Nachdem sie im Voraus 250 Euro für Novkas Wahrsagerdienste überwiesen hatte, meldete sich diese nicht mehr bei Julija. Zudem stellte sich heraus, dass die angebliche Hellseherin gar nicht der Frau auf dem Profilbild entsprach. Bei einem Videoanruf sah Julija stattdessen eine junge Blondine, die nicht im Geringsten dem vorgegebenen Bild entsprach.

Julija zeigte den Journalisten von Telegraf den Beleg für die Überweisung vom 31. Mai. Die Überweisung erfolgte via Western Union an eine Sonja Stojković. Julija versuchte, die vermeintliche Novka zu kontaktieren, aber diese hob nicht ab, sobald sie eine österreichische Nummer erkannte.

Entschlossen, nicht aufzugeben, suchte Julija weiter auf der Website nach Hilfe und stieß auf die sogenannte „Baba Jovanka“, eine „Expertin für walachische Magie“. Dieses Mal war sie jedoch vorsichtiger und wollte zunächst sicherstellen, dass sie mit der richtigen Person sprach.

Julija hat sich zum Ziel gesetzt, Betrüger zu entlarven und andere zu warnen. Sie meldete die Betrügerin auf der Website und plant, weiter nach Betrügern zu suchen. „Jetzt bin ich so wütend, dass ich nur noch Betrüger suchen werde“, sagt sie entschlossen. Ich bin so wütend, dass ich sie alle finden werde“, erklärt sie lachend.

Julijas Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es ist, bei der Suche nach Hilfe in schwierigen Zeiten stets wachsam zu bleiben und die Seriosität von Anbietern zu hinterfragen, um nicht selbst Opfer von Betrug zu werden.