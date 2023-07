Diese 4 Sternzeichen können sich nicht festlegen!

Liegt es an seinem Sternzeichen, dass sich manche Personen nicht festlegen können? Es gibt vier Sternzeichen, die angeblich Schwierigkeiten haben, sich in Beziehungen festzulegen.

Wassermann

Der Wassermann ist ein anderes Sternzeichen, das als schwer zähmbar gilt. Rebellisch und freiheitsliebend, scheuen sie sich vor konventionellen Beziehungsmodellen. Wer also einen Wassermann für sich gewinnen möchte, sollte behutsam vorgehen und alternative Beziehungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Vielleicht wäre eine offene Beziehung oder eine getrennte Wohnsituation eine Option. Verpflichtungen jeglicher Art sind für diesen Freigeist ein Graus, da sie sich eingeengt und abhängig fühlen würden.

Widder

Zunächst wäre da der Widder – spontan, abenteuerlustig, unabhängig und immer nach Anerkennung suchend. Diese typischen Eigenschaften, so argumentieren Astrologen, machen den Widder nicht gerade zum idealen Partner. In der Tat scheint das Konzept von Beziehung und Partnerschaft gar nicht auf dem Radar dieses Feuerzeichens auf. Das Gefühl, jemanden zu erobern, das Kribbeln im Bauch beim ersten Kuss und das Gefühl, unwiderstehlich zu sein, ist für den Widder wie ein Lebenselixier. Der Alltag einer festen Beziehung, so scheint es, langweilt dieses Sternzeichen schon bei der bloßen Vorstellung.

Zwillinge

Als nächstes kommen die Zwillinge. Sie haben ein inneres Dilemma, als könnten sie nicht entscheiden, welches ihrer beiden sprichwörtlichen Gesichter sie zeigen sollen. Ein Teil von ihnen ist stets begeistert und bereit, ins nächste Abenteuer zu springen, während der andere zögerlich und unsicher ist. Die Konsequenz ist, dass sie oft sprunghaft und unbeständig sind. Vor allem, wenn es um Liebe und Gefühle geht, macht das ihnen, und sicherlich auch ihren Partnern, zu schaffen. Um sich keine Vorwürfe anhören zu müssen, treffen Zwillinge häufig einfach gar keine Entscheidung.

Waage

Schließlich haben wir die Waage, die für ihre Unentschlossenheit bekannt ist. Sie neigen dazu, jede Entscheidung mehrfach abzuwägen, und zwar bis ins kleinste Detail. In der Liebe kann dies dazu führen, dass sie oft mehrgleisig fahren und mehrere potenzielle Partner gleichzeitig daten. Bis sie sich entscheiden können, hat der potenzielle Partner oft schon jemand anderen gefunden.