Hernals & Ottakring: Diese Straßenbahnen fahren zum Schulstart nicht

Seit fünf Monaten sind die zentralen Wiener Straßenbahnlinien 43 und 44 eingeschränkt oder komplett außer Betrieb, was für viele Pendler aus den Bezirken Hernals und Ottakring erhebliche Unannehmlichkeiten bedeutet.

Laut den Wiener Grünen hätte der Betrieb dieser wichtigen Verbindungen zu Schulbeginn im September wieder vollumfänglich laufen sollen. Ein neuer Aushang an den betroffenen Haltestellen kündigt jedoch überraschend eine Streckensperre bis Ende September an. „Die rot-pinke Stadtregierung hat beim Öffi-Ausbau erneut schlecht abgeschnitten“, kritisiert Judith Pühringer, die Vorsitzende der Wiener Grünen. „Nach den massiven Verzögerungen beim Bau der U-Bahn ist dies der nächste Rückschlag.“

Verzögerungen

Auf die Nachfrage bei den Wiener Linien antwortete der Sprecher: „Starkregen und ein Gasgebrechen haben den Bauplan beeinflusst. Natürlich erfordern geänderte Routen anfangs eine Anpassung der Fahrgäste.“ Die Betriebseinstellungen auf der Universitätsstraße bestehen seit Mitte April, und die Ersatzangebote sind bekannt und funktionieren.

Insbesondere der Schienenersatzverkehr stößt auf Kritik seitens der betroffenen Anrainer und der Grünen. Ihrer Ansicht nach bieten die Ersatzlinien keine zufriedenstellende Lösung, um das letzte Stück zum Schottentor zu erreichen. Auf beiden Linien bleibt der Weg ins Stadtzentrum umständlich, was insbesondere für Schüler und Berufspendler eine Herausforderung darstellt.

Die Wiener Linien weisen darauf hin, dass die Ersatzlinie 33 derzeit bis zur Lange Gasse entlang der Route des 44ers führt. Fahrgäste des 43ers aus Neuwaldegg erreichen aktuell nur die Station U6 Alser Straße. Um das Schottentor zu erreichen, empfiehlt sich die Haltestelle Spitalgasse/Währinger Straße, wo die Linien 37, 38, 40, 41 und 42 zur Verfügung stehen. Auch hier ist jedoch ein zusätzlicher Umstieg erforderlich.

Lesen Sie auch: Innenminister Karner plant Überwachung Ihrer Chats„Das hätte man schon früher haben können und wäre auch notwendig gewesen“, betonte Karner, als er seine Pläne ankündigte.

Innenminister Karner plant Überwachung Ihrer Chats„Das hätte man schon früher haben können und wäre auch notwendig gewesen“, betonte Karner, als er seine Pläne ankündigte. Enthüllt: So viel kostet Ihr Traumurlaub in Kroatien!Preissteigerungen und Währungswechsel beeinflussen die Kosten für einen Sommerurlaub in Kroatien. Hier ein Überblick.

ÖVP will Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung setzenDie ÖVP drängt auf konkrete Schritte, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und extremistischen Bestrebungen entgegenzutreten.

Dichtere Intervalle

Als kleinen Trost für die Pendler führen die Wiener Linien an, dass die Linien 5, 33 und 42 während der Bauarbeiten in dichteren Intervallen verkehren. Es wird außerdem empfohlen, individuelle Routen mittels digitaler Fahrplanangebote zu planen, um die optimalen Verbindungen zu finden.