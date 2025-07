Herzstillstand nach 25 Stichen: Insekten-Horror legt Stadt lahm

Ein Bienenschwarm sorgt in Frankreich für Chaos und Verletzte. Der Feuerwehrchef spricht von einem beispiellosen Vorfall in seiner Karriere.

In der französischen Stadt Aurillac kam es zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall, als ein Bienenschwarm am frühen Sonntagmorgen Passanten in der Innenstadt attackierte. Der Angriff dauerte etwa eine halbe Stunde und löste einen Großeinsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei aus, wie Der Spiegel berichtet.

Die Attacke forderte mehrere Verletzte, darunter einen 78-jährigen Mann, der einen Herz- und Atemstillstand erlitt und reanimiert werden musste. Eine weitere Person wurde 25 Mal von den aggressiven Insekten gestochen. Insgesamt mussten drei Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Bürgermeister von Aurillac, Pierre Mathonier, gab inzwischen Entwarnung: Den Verletzten gehe es mittlerweile besser.

Erschütterter Feuerwehrchef

Michel Cayla, der örtliche Feuerwehrchef, zeigte sich erschüttert über das Ausmaß des Vorfalls. Gegenüber dem TV-Sender TF1 erklärte er: „Die Zahl der Verletzten, die Panik unter den Menschen und die Schwere der Verletzungen – es war ein wahrhaft schrecklicher Anblick.“ So etwas habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nie erlebt.

Nach dem Vorfall wurde umgehend gehandelt. Ein Imker entfernte den Bienenstock und brachte ihn außerhalb der Stadt unter, wie Bürgermeister Mathonier mitteilte.

Ursache des aggressiven Verhaltens identifiziert

Ermittlungen der Behörden haben inzwischen erste Erkenntnisse zur Ursache des ungewöhnlichen Angriffs geliefert. Ein Angriff Asiatischer Hornissen auf die Bienenstöcke könnte die Bienen in Panik versetzt haben. Diese Hornissenart gilt als natürlicher Feind der Honigbienen und kann ganze Schwärme in extreme Abwehrhaltung versetzen.

Wie lokale Medien berichten, befanden sich die betroffenen Bienenstöcke seit über zehn Jahren auf dem Dach eines Hotels in Aurillac – ohne dass es zuvor zu vergleichbaren Zwischenfällen gekommen war. Durch den Hornissenangriff könnten die sonst friedlichen Bienen in einen kollektiven Verteidigungsmodus geraten sein, der sich auch gegen unbeteiligte Passanten richtete.