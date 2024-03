Heute findet das erste Tarawih-Gebet statt

Der Ramadan, der neunte Monat des islamischen Kalenders, ist ein heiliger Monat des Fastens für alle Muslime. Dieses Jahr beginnt der Ramadan am 11. März 2024 mit der ersten Tarawih, einem speziellen Gebet, das am Abend vor dem ersten Fastentag gebetet wird.

Das Fasten im Ramadan wurde im Jahr 2 nach der Hidschra (624) angeordnet und ist eine der fünf Säulen des Islam. Muslime fasten von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, und der Ramadan dauert entweder 29 oder 30 Tage, abhängig vom Mondkalender.

Lejletu-l-bedr – 26. März 2024.

Eines der wichtigsten Ereignisse im Ramadan ist Lejletu-l-Bedr, das am 26. März 2024 stattfindet. Es ist eine Gedenkveranstaltung für die Schlacht von Bedr, bei der Vorträge organisiert und spezielle Texte vorgetragen werden, die die Namen aller 313 Teilnehmer der Schlacht von Bedr nennen.

Der Tag des Sieges in Badr – 27. März 2024.

Der folgende Tag, der 27. März, ist als Tag des Sieges bei Bedr bekannt, der die erste große Schlacht in der Geschichte des Islam markiert.

Eintritt in das I’tikaf – 30. März 2024.

Am 30. März beginnt der I’tikaf, eine Zeit, in der sich Muslime in die Moschee zurückziehen und dort für eine bestimmte Zeit zum Gottesdienst bleiben. Dies geschieht in den letzten zehn Tagen des Ramadan.

Lejletu-l-kadr – 5. april 2024.

Die Nacht der Bestimmung, Lejletu-l-Kadr, findet am 5. April statt. Es ist die Nacht, in der die Offenbarung des Korans begann, und sie ist „eine Nacht besser als tausend Monate“. In dieser Nacht beten die Muslime um Vergebung ihrer Sünden und um Gottes Gnade.

Der erste Tag des Ramadanfestes – 10. April 2024.

Der Ramadan endet mit dem Ramadan-Fest, das am 10. April beginnt. Es ist ein Tag der Freude und des Feierns, an dem Muslime ihre Unterwerfung unter Gott bestätigen.

Der Tag der Märtyrer – Der zweite Tag des Ramadanfestes – 11. April 2024.

Der zweite Tag des Festes, der 11. April, ist als Tag der Märtyrer bekannt, ein Tag des Gedenkens an alle, die ihr Leben gegeben haben, um ihre Familie, ihre Ehre, ihr Heimatland und ihren Glauben zu verteidigen.

Der Ramadan ist eine Zeit der Besinnung, des Gebets und der Gemeinschaft. Es ist eine Zeit, in der Muslime weltweit ihre Verbindung zu Gott stärken und ihre spirituelle Disziplin durch Fasten und Gebet vertiefen.