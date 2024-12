Hier fallen zu Weihnachten bis zu 70 Zentimeter Neuschnee

In diesem Jahr könnten Teile Österreichs eine seltene weiße Weihnacht erleben, insbesondere der Westen des Landes. Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien sorgt für wiederholte Kaltfronten, die mit starkem Wind und Schneefall das Land beeinflussen.

Während dies in einigen Regionen zu idyllischen Schneedecken führen könnte, bleiben die meisten Landeshauptstädte jedoch von grünem Rasen geprägt.

Intensiver Schneefall im Bergland

Laut Prognosen der ORF-Wetterredaktion ziehen kalte Luftmassen aus dem Norden über die Nord- und Zentralalpen. Dies führt in den Bergregionen von Nordtirol, dem Salzburger Land bis hin zur westlichen Obersteiermark zu erheblichen Schneefällen, die 30 bis 70 Zentimeter Neuschnee mit sich bringen könnten. In Vorarlberg und dem Außerfern sind sogar Schneemengen von bis zu einem Meter möglich, begleitet von Graupelschauern. Der Sturm wird vermutlich zu Schneeverwehungen in mittleren und höheren Lagen führen und die Lawinengefahr erheblich steigern.

In den Städten hingegen wird eine geschlossene Schneedecke um Weihnachten selten sein. Mit einer Schneefallgrenze von 500 bis 600 Metern ist in den urbanen Zentren wie Wien, Graz oder Linz nicht mit viel Schnee zu rechnen. Allenfalls könnte in Bregenz, Salzburg und Innsbruck eine geringe Schneemenge von wenigen Zentimetern fallen, was den weiterhin schneearmen Trend seit 2011 fortsetzt.

Stürmische Winde erwartet

Neben dem Schneefall bringt die Wetterlage auch starke bis stürmische Winde. Auf Gipfeln könnten Böen von über 100 km/h erreicht werden. Besonders betroffen sind am Heiligen Abend der Süden und Osten Österreichs, wo in den Hohen Tauern und den Nockbergen Orkanböen bis zu 140 km/h möglich sind.

Stürmisches Wetter wird auch in Teilen Osttirols, Kärntens, der Steiermark und vorübergehend im Mittelburgenland erwartet. In der Wochenmitte dürfte es im Osten Österreichs weiterhin windig bleiben, bevor sich vereinzelt die Sonne zeigt. Am Donnerstag stehen erneut Regen- und Schneeschauer bevor. Doch im Tagesverlauf wird die Sonne sich aus Osten verstärkt durchsetzen.