Vierjährige schlafend vor Kindergarten gefunden

Ein vierjähriges Mädchen aus Nordrhein-Westfalen beschloss, mitten in der Nacht aufzustehen und sich zum nahe gelegenen Kindergarten aufzumachen. Ihr nächtliches Abenteuer nahm jedoch ein glückliches Ende.

Ungewöhnliche Entdeckung

Gegen 5:20 Uhr bemerkte eine Anwohnerin ein schlafendes Kind auf dem Gehweg vor dem Kindergarten. Das Mädchen hatte es sich auf dem kalten Pflaster des Gehwegs bequem gemacht und schlief tief und fest. Die aufmerksame Zeugin zögerte nicht und alarmierte sofort die Polizei, die rasch eintraf.

Die Beamten konnten den Wohnort schnell ermitteln und brachten das Kind sicher nach Hause, während es weiter schlief. „Die Eltern wurden durch unsere Kollegen aus dem Schlaf gerissen, hatten vom Verschwinden ihrer Tochter überhaupt nichts mitbekommen“, teilt die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Drei Vierjährige verschwinden unbemerkt aus dem Kindergarten Drei vierjährige Mädchen verlassen unbemerkt einen Wiener Kindergarten und kehren eigenständig nach Hause zurück.

Diskriminierend: Verbot für Garderoben-Symbole im Kindergarten In Wiener Kindergärten werden die traditionellen Garderoben-Symbole abgeschafft, um Diskriminierungen zu vermeiden.

Bub bei Kindergartenausflug im Wald vergessen Ein Kindergartenkind wurde alleine im Maurer Wald aufgefunden. Der Vorfall wirft Fragen zur Aufsicht in Betreuungseinrichtungen auf.

Motiv: Früh im Kindergarten sein

Unklar bleibt, wann genau das Mädchen das Haus verlassen hatte. Allerdings schien ihr Motiv klar: Sie wollte am Morgen die Erste im Kindergarten sein. Im Dunkeln machte sie sich alleine auf den Weg zum nur wenige hundert Meter entfernten Kindergarten, ohne zu ahnen, dass dieser am Sonntag geschlossen war. Selbst an Werktagen wäre ihr Besuch verfrüht gewesen, da der Kindergarten erst um 7:15 Uhr öffnet.