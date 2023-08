Hier gibt es die günstigen und angesagtesten Schultaschen!

Langsam, aber sicher neigen sich die großen Ferien dem Ende zu. Gleichzeitig steigt, vor allem bei den Taferlklassler, die heuer eingeschult werden, die Vorfreude auf einen neuen Lebensabschnitt. Die Ausstattung für den Schulstart schlägt im Schnitt mit bis zu mehreren hundert Euro zu Buche.

Wer sich entscheidet, Schultasche, Schultüte, Federpennal und Co. vom Second Hand zu erwerben, spart nicht nur bares Geld, sondern startet auch nachhaltig ins neue Unterrichtsjahr. Aktuell sind in der Kategorie „Schulsachen“ auf willhaben mehr als 47.000 Anzeigen online. Gut ein Drittel der angebotenen Artikel befindet sich dabei in neuem bzw. neuwertigem Zustand.

39 Euro für neuwertige Schultasche

Etwas weniger als die Hälfte der Anzeigen in der willhaben-Kategorie „Schulsachen“ entfällt derzeit auf Schultaschen, die gleichzeitig die meistgesuchte Produktkategorie in diesem Bereich sind. Dies ist wenig überraschend, ist der Schulranzen doch eine der wesentlichsten Investitionen rund um den Schulstart. Im Durchschnitt wird eine Schultasche in neuem beziehungweise neuwertigem Zustand auf willhaben um rund 39 Euro angeboten – je nach Marke und Modell entspricht dies oftmals einem Bruchteil dessen, was Eltern in diesem Bereich für ein vergleichbares Neuprodukt ausgeben. Für eine Schultasche der Marken ergobag, Lässig, Step by Step oder Satch etwa, müssen Eltern in gängigen Onlineshops bis zu 280 Euro investieren. Und so überrascht es wenig, dass die genannten Brands in diesem Segment und in ebendieser Reihenfolge derzeit auch die meistgesuchten auf willhaben sind. Mit Blick auf die beliebtesten Schultaschen-Motive auf willhaben zeigt sich, dass die Wahl in diesem Schuljahr besonders häufig ganz klassisch auf Lego, Traktoren und Pferde fällt. Aber: Auch die Topmodel-Figuren der Marke Depesche sowie die Polizei und Spiderman stehen heuer hoch im Kurs.

Suche nach Werkkoffern

Vor allem für Taferklassler ist die Einkaufsliste zum Schulstart besonders lang. Federpennale und Werkkoffer werden dabei in jedem Fall benötigt, müssen jedoch nicht zwangsläufig neu angeschafft werden. Mehr als 2.000 Pennale sowie rund 800 Werkkoffer sind derzeit auf willhaben zu finden und das jeweils im Schnitt zu einem Angebotspreis von weniger als zehn Euro. Dies scheinen immer mehr Eltern nutzen zu wollen – und so verzeichnet der Suchbegriff „Werkkoffer“ auf willhaben ein Allzeithoch rund um den aktuellen Schulbeginn.

Nachhaltige Schultüten boomen

Ob Süßigkeiten, gesunde Snacks oder Spielwaren – womit eine Schultüte neben Schulsachen befüllt wird, ist oftmals ein Diskussionspunkt. Fehlen darf sie bei am großen Tag der Einschulung jedoch keinesfalls. Immer mehr Eltern entscheiden sich dafür, diese Second Hand auf willhaben zu erwerben. Und so wurde nach dem Stichwort „Schultüte“ auf willhaben zuletzt so oft gesucht, wie noch nie im jeweiligen Vergleichszeitraum. Besonders populär sind dabei nachhaltige Varianten aus Stoff sowie Exemplare mit Elsa aus dem Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, Pferden oder Dinosauriern als Motiv.