Historischer ATP Turnier-Sieg: Marin Čilić schreibt Tennisgeschichte (VIDEO)

Marin Čilić, der kroatische Tennisprofi, hat am Dienstag für sensationelle Neuigkeiten gesorgt. Er sicherte sich den Sieg beim ATP 250 Turnier im chinesischen Hangzhou und schrieb damit Tennisgeschichte. Als Nummer 777 der Welt holte sich der 35-Jährige seinen 21. Titel. Mit diesem überraschenden Triumph verbessert er sich in der Weltrangliste um über 500 Plätze.

Ein Triumph nach langer Pause

Für Čilić war dieser Sieg nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch eine Rückkehr auf die große Bühne des Tennissports. Es ist sein insgesamt 21. Titel auf der ATP-Tour. Zahlreiche Glückwünsche erreichten den Kroaten in den letzten Tagen, darunter auch eine herzliche Botschaft von seinem Tenniskollegen, niemand anderem als Novak Đoković. Dieser teilte eine Nachricht als Story auf Instagram und gratulierte ihm mit den Worten: „Bravo Careeeee.“ (Anm. d. Red.: wortwörtliche Übersetzung = „Bravo, Kaiser!“)

FOTO: Instagram/djokernole

Der Kroate sichert sich den Titel in Hangzhou, nachdem er durch eine Wildcard ins Turnier gestartet war. Er triumphierte im Finale gegen den Lokalmatador Zhang Zhizhen. Im Interview nach dem Spiel zeigt sich Cilic glücklich über seinen Erfolg und spricht über die Herausforderungen auf dem Weg zurück an die Spitze. (Zum VIDEO)

Lesen Sie auch: Ronaldo knackt 900-Tore-Marke: Historischer Sieg! Cristiano Ronaldo erzielt sein 900. Profitor und führt Portugal zum Sieg gegen Kroatien in der Fußball-Nations League.

Zadic und Kogler warnen vor "Korruptionsstaat" bei FPÖ-Sieg Justizministerin Zadic und Vizekanzler Kogler haben eindringlich vor den möglichen Konsequenzen eines Wahlsiegs der FPÖ gewarnt.

Bayerns Torfest: Kane führt 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb an! Mit vier Toren von Harry Kane deklassiert der FC Bayern Dinamo Zagreb in der Champions League.

Neue Herausforderungen in Tokio

Nun wartet auf Čilić die nächste Herausforderung: das ATP 500 Turnier in Tokio. In der ersten Runde trifft er auf Kei Nishikori, den er vor zehn Jahren im Finale der US Open besiegen konnte.