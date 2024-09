Jugostyle: Balkan Dad trainiert Novak Djokovic

Novak Djokovic hat die Zuschauer in Bulgarien während eines Showmatches gegen Grigor Dimitrov mit einer unerwarteten und humorvollen Einlage überrascht. Neben seiner beeindruckenden Darbietung auf dem Tennisplatz präsentierte er auch eine humoristische Note, indem er seinen neuen „Trainer“ für das Saisonfinale vorstellte – alles als Teil eines Scherzes.

Während des Exhibition-Matches zeigte Djokovic nicht nur seine sportlichen Fähigkeiten, sondern auch sein Talent für Unterhaltung. Er überraschte das Publikum mit einem spontanen Striptanz und sang ein Duett mit dem serbischen Sänger Miroslav Ilic. Die Stimmung setzte er anschließend in einem Nachtclub fort.

Ein Höhepunkt seines Aufenthalts war die Vorstellung seines neuen „Trainers“. Es handelte sich dabei nicht um einen echten Tenniscoach, sondern um den bekannten Komiker Milos Nedeljkov. Nedeljkov, vielen besser bekannt unter dem Pseudonym „Balkan Dad“, ist für seine humoristischen Auftritte bekannt. In einem auf sozialen Netzwerken geposteten Video stellte er sich lachend als Djokovics neuer Coach mit dem Spruch „Wenn dein Tennistrainer ein Balkaner ist“ vor. Die spaßigen Reaktionen der beiden zeigten, dass sie viel Vergnügen bei dieser Einlage hatten.

Vom viralen Star zum Comedy-Coach

Der 1995 in Novi Sad geborene Milos Nedeljkov zog im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach Neuseeland. Sein markanter Akzent und die humorvolle Art, auf Serbisch zu sprechen, machten ihn schnell zu einem viralen Star. Nun hat er es sogar geschafft, mit einem der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt aufzutreten.

Djokovics weitere Pläne umfassen das Masters in Shanghai und voraussichtlich das Masters in Paris. Diese Turniere sind Teil seines Plans, sich für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Allerdings hat Djokovic betont, dass ihm dieser Abschluss der Saison nicht oberste Priorität hat. Stattdessen plant er nach der Saison eine Pause, um zu reflektieren und seine nächsten Schritte zu bestimmen.