Hitzetag in Wien: Über 30 Grad und Gewittergefahr

Der Sommer klopft an! Wien erlebt heute einen wahren Hitzetag mit strahlend blauem Himmel und Temperaturen, die die 30-Grad-Marke knacken. Perfektes Timing zum Start der Freibadsaison, die uns heute mit hochsommerlichen Bedingungen verwöhnt. Doch Vorsicht: Die Hitze könnte trügerisch sein, denn am Nachmittag wird es zunehmend schwül, und Wetterexperten warnen vor möglichen Schauern und Gewittern.

Wetter in Wien und Umgebung

In der Bundeshauptstadt erleben wir heute einen Tag wie aus dem Bilderbuch des Frühsommers. Mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad startet Wien in einen heißen Samstag. Der Morgen beginnt bereits angenehm warm mit Temperaturen um die 17 Grad, die bis zum Mittag rasch auf über 24 Grad klettern. Die Bewölkung bleibt mit nur 18 Prozent minimal, was uns einen überwiegend sonnigen Tag beschert.

Wind: Der Wind weht mit moderaten 11 km/h aus westlich-südwestlicher Richtung und sorgt zumindest für eine leichte Erfrischung.

Sonnenstunden: Mit beeindruckenden 14:34 Sonnenstunden können Wienerinnen und Wiener den Tag in vollen Zügen genießen.

Niederschlag: Niederschlag ist am Vormittag nicht zu erwarten, allerdings nimmt im Tagesverlauf die Schwüle zu, und am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter.

In den Wiener Außenbezirken wie Währing zeigt sich ein ähnliches Bild mit Höchstwerten um die 27 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt im Laufe des Tages an, was das Gewitterpotenzial erhöht.

Wetter in ganz Österreich

Osten: In den östlichen Landesteilen Niederösterreichs und des Burgenlands herrschen ähnlich sommerliche Bedingungen wie in Wien. Mit Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad wird es hier besonders warm. Auch hier gilt: Am Nachmittag steigt die Gewitterneigung.

Süden: Kärnten und die Steiermark erleben ebenfalls einen Hitzetag mit Werten um die 30 Grad. Besonders in Kärnten könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Die Sonne scheint zunächst ungestört, doch auch hier ziehen am Nachmittag vermehrt Wolken auf, die örtliche Schauer und Gewitter bringen können.

Westen: In Tirol und Vorarlberg wird es mit bis zu 30 Grad ebenfalls hochsommerlich warm. Die Berge zeigen sich von ihrer besten Seite – am Brenner werden angenehme 13 Grad bei wolkenlosem Himmel gemessen. Selbst auf dem Großglockner herrschen mit -3 Grad für die Höhe milde Bedingungen.

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg erleben einen der ersten richtigen Hitzetage des Jahres. Besonders in Oberösterreich werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Auch hier gilt: Nach einem sonnigen Start nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag zu.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der heutige Hitzetag markiert den vorläufigen Höhepunkt einer kurzen, aber intensiven Wärmeperiode. Bereits morgen, am Sonntag, folgt ein deutlicher Temperaturrückgang auf etwa 23 Grad in Wien, begleitet von zunehmender Bewölkung (49 Prozent) und stärkerem Wind mit 16 km/h.

Der Montag bringt dann einen regelrechten Temperatursturz: In Wien werden nur noch 11 Grad erwartet, begleitet von Regenschauern und einer Bewölkung von 100 Prozent. Der Wind frischt auf 18 km/h auf. In höheren Lagen, besonders in den Alpen, ist sogar mit Schneefall zu rechnen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Hitzetag für einen Besuch in einem der Wiener Freibäder, die pünktlich zur Saison 2025 geöffnet haben! Packen Sie aber unbedingt einen leichten Regenschutz ein, falls Sie länger unterwegs sind – die Gewitter am Nachmittag können plötzlich auftreten. Und denken Sie daran: Nach dem heutigen Sommertag folgt ein rascher Temperatursturz, also genießen Sie die Wärme, solange sie anhält, und planen Sie für Montag wieder wärmere Kleidung ein!