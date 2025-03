Hochwasser in Bosnien: Notstand in mehreren Städten ausgerufen (VIDEOS)

Heftige Regenfälle haben in Bosnien und Herzegowina den Verkehr lahmgelegt und Notstände ausgelöst. Schulen bleiben geschlossen, Flüsse treten über die Ufer.

Heftige Regenfälle haben in Bosnien und Herzegowina zu einem dramatischen Anstieg der Flusspegel geführt, besonders im Norden und Nordwesten. Diese Wetterbedingungen haben den Verkehr auf einem Abschnitt der Autobahn zwischen Gradiška und Banja Luka lahmgelegt. In mehreren Gemeinden wurde der Notstand ausgerufen, und in der Stadt Tuzla sucht man nach zwei vermissten Personen.

In Derventa hat der Katastrophenschutzstab bei einer abendlichen Sitzung Notfallmaßnahmen zum Hochwasserschutz beschlossen. Der Fluss Ukrina erreichte an der Alten Brücke einen Pegel von 228 Zentimetern, was diese Maßnahmen notwendig machte. Obwohl derzeit keine Überflutungen im Stadtgebiet gemeldet wurden, sind alle Dienste in Alarmbereitschaft, und die Bevölkerung wird aufgefordert, wachsam zu bleiben und keine Panik oder Fehlinformationen zu verbreiten. Straßenverbindungen, wie die von der Gelben Brücke in Richtung Kalenderovci und andere, sind unterbrochen, jedoch sind alternative Routen verfügbar.

Hochwasser im Nordwesten

Im Nordwesten des Landes haben mehrere Städte und Gemeinden den Notstand ausgerufen, da Flüsse über die Ufer getreten und landwirtschaftliche Flächen überflutet sind. In Banja Luka, der größten Stadt der Region, hat das Wasser bereits Häuser erreicht. Besonders betroffen ist das Gebiet um Gradiška, wo die Flüsse Jablanica, Vrbaška und Lubina mehr als 70 Häuser und große landwirtschaftliche Flächen überflutet haben, wie der Bürgermeister von Gradiška, Zoran Adzic, berichtet.

Die Regenfälle haben auch den Schulbetrieb in der Republika Srpska beeinträchtigt. In 40 Grundschulen wurde der Unterricht ausgesetzt, während in 12 Grundschulen in Banja Luka und Kotor Varoš die Unterrichtsstunden auf 30 Minuten verkürzt wurden. Das Bildungs- und Kulturministerium der Republika Srpska hat den Unterricht in allen Grund- und weiterführenden Schulen in den Gebieten von Laktaši, Čelinac, Stanari, Teslić, Gradiška, Modriča, Derventa, Prijedor sowie in einigen Schulen in Prnjavor, Novi Grad, Brod und Banja Luka ausgesetzt.

In Banja Luka wurde der Unterricht in der zweiten Schicht an der Elektrotechnischen Schule „Nikola Tesla“, der Polytechnischen Schule Banja Luka und der Technischen Schule eingestellt, während in anderen weiterführenden Schulen die Stunden auf 30 Minuten verkürzt wurden.

In den Gebieten von Semberija, Herzegowina, der Sarajevo-Romanija-Region und der Birčansko-Zvornik-Region läuft der Unterricht hingegen normal weiter.