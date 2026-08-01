Hoffeste, Boccia & Theater: Wien lädt zu „Sommer im Gemeindebau

Bühne, Boccia und Beratung: Im Wiener Gemeindebau läuft der Sommer auf Hochtouren – und das Programm hat es in sich.

Das Programm „Sommer im Gemeindebau“ hat seine zweite Hälfte erreicht. Hinter der Initiative stehen Wiener Wohnen und Wohnpartner, die ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt haben: Hoffeste, Nachbarschaftstreffen, Sport- und Bewegungsangebote, niederschwellige Beratungsformate, kulturelle Veranstaltungen sowie Frauencafés. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Boccia-Turnier

Eine Ausnahme bildet das Boccia-Turnier: Wer mitmachen möchte, muss sich zunächst in einer Vorrunde qualifizieren. Das Finale findet am 6. September im Rahmen des „Tags des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park statt. Zwei Vorrunden stehen im August noch aus: am 14. August im Albin-Hirsch-Park sowie am 20. August in der Wattgasse 96–98. Für den Fall von Schlechtwetter sind Ersatztermine vorgesehen.

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Neben dem sportlichen und geselligen Aspekt nimmt soziale Beratung einen festen Platz im Programm ein. Wenn das Leben im Sommer nach draußen verlagert wird – in Höfe und Parks –, können Fragen rund um Sauberkeit, Lärm oder die gemeinsame Nutzung von Flächen entstehen. Das Programm bietet Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, frühzeitig miteinander ins Gespräch zu kommen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.

August-Programm

Auch im August bleibt der Veranstaltungskalender dicht gefüllt. Das Theater im Gemeindebau bringt Jura Soyfers „Broadway Melodien 1492″ direkt in die Wohnanlagen; im Rabenhof lädt ein nachbarschaftliches Zusammentreffen bei Eiskaffee und Kuchen zum Austausch ein; und in Wien-Favoriten haben Wienerinnen und Wiener die Gelegenheit, die Erlebniswelt Gemeindebau kennenzulernen.

Darüber hinaus warten weitere Programmpunkte: Schach, kostenloses Tauschen, Eltern-Kind-Treffen, Informationsveranstaltungen zu Hausordnung, Sicherheit und respektvollem Miteinander – gemeinsam mit der Grätzl-Polizei, Wiener Wohnen und Wohnpartner – sowie eine Feier zum 100-Jahr-Jubiläum des Oskar-Grossmannhofs. Im Wildganshof gibt es jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr kostenlose Aktivitäten für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Genaue Termine und weiterführende Informationen sind auf der Homepage von Wohnpartner abrufbar.

Das Angebot richtet sich an Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Menschen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.