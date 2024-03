Hollywood-Stars präsentieren Film über belagertes Sarajevo (VIDEO)

Der preisgekrönte Hollywood-Star Matt Damon hat jüngst einen spannenden Dokumentarfilm namens „Kiss the Future“ angekündigt. Der Film, der die Underground-Musikszene im vom Krieg zerrissenen Sarajevo beleuchtet, ist das neueste Projekt der Produzenten Damon, Ben Affleck und Sarah Anthony. Regie führte Nenad Čičin Šain, der gemeinsam mit Bill Carter auch das Drehbuch verfasste. Eine besondere Rolle spielt auch Bono Vox, Frontmann der Band U2, der sich an ein legendäres Konzert in Sarajevo erinnert.

Damon beschrieb die eindringliche Geschichte des Films in der Talkshow von Stephen Colbert. „Die Geschichte ist unglaublich. Es geht um Sarajevo vor 30 Jahren und die Belagerung von Sarajevo. Eine der Möglichkeiten, wie die Menschen mit dieser Belagerung umgegangen sind, war durch Musik und Kunst“, erklärte der Schauspieler. „Sie weigerten sich, sich von der Situation definieren zu lassen, in der sie sich befanden. Sie benutzten Musik als Mittel des Widerstands. Durch diese unglaubliche Geschichte verbanden sie sich mit der Band U2, die versuchte, den Fokus auf ihre Geschichten zu halten.“

U2 stellt Aufnahmen bereit

In einem weiteren Gespräch mit CNN-Journalistin Christiane Amanpour, die den Film auf ihren Social-Media-Profilen bewarb, gab Damon weitere Einblicke in die Entstehung des Films. „Wir wussten sofort, dass wir die richtige Geschichte und die richtigen Leute hatten, die daran arbeiten würden, und wir kontaktierten sofort die Band (U2), die die Videoaufnahmen dieses Konzerts besaß. Sie gaben sie uns weiter und sagten, sie wollten nicht, dass es ein weiterer Film über sie als Band ist, sondern dass es um die Bewohner von Sarajevo geht.“

Besonders bewegend ist eine Szene, die Damon hervorhebt: „Das Schönste an der Dokumentation ist die Art und Weise, wie sie zeigt, wie Kunst in den dunkelsten Momenten hilft, uns auszudrücken und uns zu versammeln. Diese Leute gingen nachts in Underground-Musikclubs, um Musik zu hören oder zu spielen. Wir haben ein Foto von einem der Schlagzeuger, der seine Hand an der Frontlinie verloren hat, er hat den Schlagzeugstock mit Klebeband an seinen Oberarm geklebt, um spielen zu können.“

Nach seiner Weltpremiere auf dem Berliner Filmfestival im Februar 2023 und der Eröffnung des Tribeca Festivals in New York sowie des Sarajevo Film Festivals, wird „Kiss the Future“ ab dem 23. Februar in den amerikanischen Kinos zu sehen sein. Anschließend wird der Film auch auf der Streaming-Plattform Paramount+ verfügbar sein. Ein Film, der die Kraft der Kunst in dunklen Zeiten und den Triumph des Lichts über die Dunkelheit feiert.