Horror an der Küste: Vierfachvater von Hai zerfleischt

Tödliche Begegnung im Mittelmeer: Vor Israels Küste wurde ein Schwimmer von einem Hai attackiert. Die Suche endete mit einem tragischen Fund.

Ein Schwimmer wurde vor Israels Küste Opfer eines Haiangriffs. Nach einem Notruf am Montagnachmittag, der einen Haibiss bei einem Mann meldete, begannen Einsatzkräfte sofort mit der Suche im Meer und am Strand von Hadera. Taucher entdeckten schließlich menschliche Überreste am Meeresgrund. Der Unglücksort befindet sich etwa 50 Kilometer nördlich von Tel Aviv.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Nach dem gemeldeten Haiangriff an der israelischen Mittelmeerküste haben Taucher eines Rettungsdienstes menschliche Überreste auf dem Meeresboden gefunden. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass es sich dabei um den vermissten Schwimmer handelt.

📍 Ort des Geschehens

Ungewöhnlicher Vorfall

In diesem Küstenabschnitt halten sich zwischen November und Jänner regelmäßig Sandbank- und Schwarzhaie auf. Sie werden vermutlich vom warmen Abwasser eines nahegelegenen Kraftwerks angelockt. Diese Haiarten werden normalerweise nicht als Gefahr für Menschen eingestuft. Welche Haiart für diesen außergewöhnlichen Angriff verantwortlich ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Derartige Vorfälle sind in israelischen Gewässern äußerst ungewöhnlich.

Tatsächlich sind Haiangriffe an Israels Mittelmeerküste extrem selten – seit den 1940er Jahren wurden nach offiziellen Aufzeichnungen lediglich zwei Angriffe registriert, einer davon mit tödlichem Ausgang.

⇢ Spurlos verschwunden: Hai soll Mann an der Küste attackiert haben



Trotz der geringen Gefahr warnen Naturschutzorganisationen seit Jahren, dass das Stören oder absichtliche Füttern der Haie ihr Verhalten verändern und zu unvorhersehbaren Reaktionen führen kann. Viele Badegäste und Taucher ignorieren die Empfehlungen, ausreichend Abstand zu den Tieren zu halten, was nach Ansicht israelischer Forscher das Risiko solcher tragischen Zwischenfälle erhöht.

Der tödlich verunglückte Mann war laut israelischen Medienberichten ein etwa 40-jähriger Einwohner aus einem Tel Aviver Vorort.

Er hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder.