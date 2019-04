Horror-Unfall: Turnerin bricht sich nach doppeltem Salto beide Beine (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Samantha Ceris vielversprechende Karriere nahm nach einem doppelten Salto ein abruptes Ende. Der Horro-Sturz der College-Sportlerin aus den USA geht derzeit viral.



Was als gewöhnlicher doppelter Salto geplant war, endete für die junge Studentin, Samantha Cerio in einem doppelten Beinbruch und einer komplizierten Knieverletzung.

Als die Turnerin zu einem doppelten Vorwärtssalto ansetzte, lief alles noch wie am Schnürchen, doch sie landete in einem falschen Winkel auf der Matte und verletzte sich derart schwer, dass sie ihre Karriere bereits am nächsten Tag offiziell beendete.

Auf dem Video auf der zweiten Seite ist zu sehen, wie die Studentin der Auburn University mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden sitzen blieb, bevor Hilfe herbei eilte.

+++ ACHTUNG – Verstörender Anblick +++